Ustawa o systemie kaucyjnym. Trzy poprawki

Autor: PAP

Data: 25-07-2023

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zaproponowała we wtorek poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym opakowań, m.in. zwalniające kaucję od VAT i obniżające normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej.

