Z początkiem lutego br., do Sejmu trafił długo oczekiwany projekt ustawy implementującej zapisy dyrektywy Single Use Plastic 2019/904, przyjętej w 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Do Sejmu trafił długo oczekiwany projekt ustawy implementującej zapisy dyrektywy Single Use Plastic / fot. Nick Fewings on Unsplash

Kogo dotyczy?

To szczególnie ważna wiadomość dla producentów, dystrybutorów i sieci handlowych, które na co dzień mają do czynienia z opakowaniami albo produktami z tworzyw sztucznych. Co trzeba podkreślić, to także kluczowe dla sieci kawiarni, restauracji, barów czy sklepów, w których można nabywać napoje i żywność w opakowaniach jednorazowych.

Jak się przygotować?

Przedsiębiorcy jednak powinni już teraz analizować swoją działalność pod kątem nowych obowiązków, zakazów czy ograniczeń tak, aby jak najszybciej zacząć przygotowywać się do wprowadzenia niezbędnych zmian.

Sprawne zweryfikowanie stanów magazynowych, umów dostaw czy zamówionych produktów pozwoli – w razie potrzeby – na renegocjacje kontraktów w odpowiednim terminie i zapewnienia działań ze zmieniającym się prawem oraz na zapobiegnięcie przestojom czy przerwaniom łańcuchów dostaw.

Celem nowych przepisów jest ograniczenie wykorzystania produktów z tworzyw sztucznych, na kilka sposobów- poprzez zakaz wprowadzania na rynek, dodatkowe opłaty i obowiązki, oznaczenia etc.

Na czym polegać będą nowe obowiązki?

Większość obowiązków będzie miało charakter zakazów, ograniczeń czy nakazów, które w rezultacie będą wiązały się z uiszczaniem odpowiednich opłat (ewentualnie kar) lub zbierania informacji i przygotowywania określonych sprawozdań.

Zakazy i oznakowanie

Jedną z najbardziej rygorystycznych zmian będzie całkowity zakaz wprowadzania do obrotu pewnych rodzajów produktów jednorazowego użytku wyprodukowanych z tworzyw sztucznych.

Wspomniany zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wymienionych w załączniku do projektu) oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Ten sam termin będzie dotyczył obowiązku oznakowania określonych produktów jednorazowego użytku (takich, jak chusteczki nawilżane, wyroby tytoniowe z filtrami oraz artykuły higieniczne).

Zmiany na opakowaniach napojów

Napoje w jednorazowych opakowaniach będących pojemnikami z tworzyw sztucznych do trzech litrów od 1 lipca 2024 roku będą mogły być wprowadzane do obrotu tylko, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostaną przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju. Warto zauważyć, że ustawodawca mówi o opakowaniach będących pojemnikami z tworzyw sztucznych, a więc nie ogranicza się jedynie do butelek.

Ogromnym wyzwaniem wynikającym z tych przepisów będzie – nałożony na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach na napoje będącymi butelkami jednorazowego użytku o pojemności do trzech litrów – obowiązek zapewnienia w opakowaniach odpowiedniej zawartości tworzyw z recyklingu.

Ograniczenie stosowania, sprawozdawczości i opłat

Część obowiązków zostanie skierowana do przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzenia swojej działalności sprzedają określone produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje / żywność umieszczone w takich produktach.

Do obowiązku tych przedsiębiorców będzie należało m.in.:

* pobranie opłaty;

* zapewnienie opakowań alternatywnych;

* prowadzenie ewidencji liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym opakowań ograniczanych;

* dokonanie odpowiedniego wpisu do BDO oraz składanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

Co ważne, przepisy nakładające powyższe obowiązki z zakresu pobierania opłat od użytkowników końcowych oraz konieczności zapewnienia opakowań alternatywnych będą stosowane od 1 stycznia 2024 roku.

Inspekcja Handlowa – do której zakresu kompetencji dodano nadzór nad ich przestrzeganiem przez przedsiębiorców – będzie prowadziła kontrole w tym zakresie po raz pierwszy w roku 2024.

Dodatkowe obostrzenia dla niektórych produktów

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które zostały wymienione w ustawie, będą musieli prowadzić ewidencję swoich produktów, dokonać wpisu oraz raportować do BDO.

Sankcje za niedostosowanie się do nowych przepisów

Naruszenia przepisów nowo wprowadzonych do ustawy o gospodarowaniu niektórymi odpadami będą wiązały się z zagrożeniem nałożenia na przedsiębiorcę administracyjnych kar pieniężnych.

Wymierzenie kar w drodze decyzji będzie zależało od właściwego inspektora Inspekcji Handlowej (w trzech przypadkach) lub właściwego inspektora ochrony środowiska (w dwunastu przypadkach). Zagrożenie karne będzie również różne dla poszczególnych typów naruszeń: od 500 do 20.000 złotych, od 10.000 do 100.000 złotych, a nawet od 10.000 do 500.000 złotych.

Tak, jak w przypadku części przepisów nakładających obowiązki, przepisy umożliwiające stosowanie sankcji za ich niewykonanie również będą stosowane od 1 stycznia 2024 roku.

Producenci, którzy nie zapewnią w wytwarzanych przez siebie w opakowaniach odpowiedniego udziału wagowego tworzyw sztucznych z recyklingu będą zobowiązani do wniesienia odpowiedniej opłaty produktowej.

Natomiast wprowadzanie do obrotu produktów w jednorazowych opakowaniach na napoje z tworzyw sztucznych bez przymocowanej nakrętki lub wieczka będzie wiązało się z możliwością nałożenia na taki podmiot kary pieniężnej w wysokości od 10.000 do 500.000 złotych.

Wejście w życie nowych obowiązków

Procedowana wersja projektu uwzględnia dostosowanie większości terminów do realnych możliwości uczestników rynku, a pozostałe poprawki nie wprowadzały radyklanych zmian do wcześniejszego tekstu. Z tego też względu można przypuszczać, że druk, który trafił do Sejmu nie powinien zostać w sposób istotny zmieniony przed jego uchwaleniem.

Oczywiście warto obserwować wszelkie dyskusje oraz opinie pojawiające się w trakcie procesu legislacyjnego – chociażby z uwagi na wciąż wracające pytanie o losy projektu ustawy wprowadzającej system kaucyjny.