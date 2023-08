Biznes i technologie

UTK: najlepszy lipiec od dekady w kolejowych przewozach pasażerskich

Autor: PAP

Data: 30-08-2023, 17:11

Ponad 31,3 mln osób przewieziono koleją w lipcu tego roku, co oznacza wzrost o prawie 2,7 proc. w zestawieniu rok do roku - poinformował w środę Urząd Transportu Kolejowego (UTK). To zarazem najwyższa liczba pasażerów kolei odnotowana w lipcu w statystykach UTK w ostatnim dziesięcioleciu - dodano.