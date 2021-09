UTK: Przewozy towarowe odbudowały się po pandemii

Jak ocenia Urząd Transportu Kolejowego, sektor przewozów towarowych odbudował się po pandemii.

Autor: PAP Biznes

Data: 30-09-2021, 11:27

Sektor przewozów towarowych odbudował się po pandemii; fot. unsplash.com

"Przewozy towarowe koleją nie tylko odbudowały się po pandemii, ale również cały czas się rozwijają. W sierpniu osiągnięto bardzo dobre wyniki masy przewiezionych towarów i pracy przewozowej. Warto zauważyć, że wzrost odnotowały zarówno małe, jak i duże spółki – osiągnięty wynik może świadczyć o dobrej kondycji całego sektora przewozów towarowych, również w dynamicznie rozwijających się przewozach intermodalnych" - napisał UTK.

Przewóz towarów

W sierpniu koleją przewieziono 21,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost w stosunku do wyników sprzed roku o 12,3 proc. Praca przewozowa osiągnęła 4,9 mld tonokilometrów, a wzrost w porównaniu do sierpnia 2020 r. wyniósł 8,9 proc.