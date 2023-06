Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w pierwszym kwartale br. wyniosło niespełna osiem minut dla wszystkich uruchomionych pociągów - wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Dodano, że dla pociągów spóźnionych 6 minut i więcej średnie opóźnienie wyniosło 21 minut.

Jak poinformował urząd, w okresie od stycznia do końca marca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,94 proc. pociągów pasażerskich. W porównaniu do czwartego kwartału 2022 r. oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,31 pkt. proc., natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności był o niecałe 0,01 pkt. proc. niższy.

Liczba pociągów pasażerskich uruchomionych przez przewoźników w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 466 tys. 310 i była o 18,1 tys. wyższa w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r.

Najwyższy wskaźnik punktualności na przybyciu wśród pasażerskich przewoźników kolejowych miała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 98,48 proc. Największy przewoźnik dalekobieżny - PKP Intercity odnotował w pierwszym kwartale punktualność na poziomie 74,04 proc.

UTK poinformował, że na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, wśród głównych przyczyn opóźnień wskazano wydłużony czas przejazdu, wydłużony czas wymiany pasażerskiej (zajmowania przez podróżnych miejsc w pociągach) oraz naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek występujących awarii.

"Punktualność w pierwszym kwartale 2023 r. poprawiła się względem poprzednich miesięcy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia, by pasażerowie mniej odczuwali skutki opóźnień. Duża część opóźnień wynika z awarii taboru, dlatego jest to obszar, który powinien być traktowany szczególnie uważnie przez przewoźników" - wskazał cytowany w komunikacie prezes UTK Ignacy Góra.

UTK podał też, że liczba pociągów towarowych uruchomionych w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 106,1 tys. i była niższa o 5 proc. (5 tys. 640 pociągów) względem analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Do stacji końcowej punktualnie dotarło 48,45 proc. pociągów towarowych. W przypadku pociągów uruchamianych wyłącznie w relacji krajowej wskaźnik ten wyniósł 50,29 proc., natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 41,01 proc. Średni czas opóźnienia wyniósł 630 minut.