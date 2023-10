We wrześniu 2023 r. ponad 32,1 mln osób skorzystało z kolei, o ponad 2,5 mln więcej niż we wrześniu ub. r.; o niemal 3 proc., do niecałych 20 mln ton, spadła natomiast masa przewiezionych koleją ładunków - wynika z opublikowanych we wtorek danych Urzędu Transportu Kolejowego.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

Wzrost liczby pasażerów we wrześniu wyniósł 8,5 proc. w ujęciu rocznym, a średnia odległość przejazdu pasażera osiągnęła wartość 68,8 km, o prawie 2 km więcej niż we wrześniu 2022 r. - poinformował UTK.

Jak zaznaczył Urząd, liczba pasażerów, średnia odległość, a także wyniki pracy przewozowej i eksploatacyjnej we wrześniu 2023 r. to wartości najwyższe osiągnięte w tym miesiącu od ponad dekady. Liczba pasażerów we wrześniu była jedną z najwyższych od początku 2023 r., więcej pasażerów kolej przewiozła było tylko w maju - 32,3 mln osób.

W stosunku do sierpnia 2023 r., wzrost liczby pasażerów wyniósł prawie 1,1 mln, ale średnia odległość na jaką podróżował pasażer we wrześniu, była niższa o ponad 17 km niż w sierpniu 2023 r. Spadły też wartości pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej.

"Na tak dobre wyniki wpłynęły wyższe liczby pasażerów w relacjach aglomeracyjnych i regionalnych. Oznacza to, że kolej zyskuje jako środek transportu w dojazdach do pracy i szkół. O wyborze pociągu przy tego typu podróżach niewątpliwie decydują względy ekonomiczne i ekologia. Kolej stale się rozwija, natomiast wiele kwestii musi jeszcze ulec poprawie. Trwające na sieci remonty, zmiany funkcjonowania połączeń, opóźnienia pociągów - to utrudnienia, które z perspektywy planowania codziennych podróży są kłopotliwe. Podobnie jest również z utrzymującym się zatłoczenie porannych składów" - ocenił Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2023 r. koleją przetransportowano prawie 19,9 mln ton ładunków, co w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2022 r. oznacza spadek o 0,6 mln ton, czyli prawie 3 proc., spadły też wartości pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej. Średnia odległość przewozu jednej tony ładunku we wrześniu 2023 r. wyniosła 264 km, to o prawie 7 km więcej niż we wrześniu 2022 r.

"Wrzesień pod względem masy towarów obsłużonych koleją i wykonanej pracy przewozowej to najlepszy miesiąc trzeciego kwartału. Dynamika spadku tych parametrów rok do roku była najniższa w perspektywie ostatnich miesięcy. Sytuacja na wschodniej granicy mocno ograniczyła dostawy ładunków, co wymusiło na przedsiębiorstwach poszukiwanie alternatywnych łańcuchów dostaw. Stagnacja w strefie euro i spadek stawek frachtu morskiego to kolejne niekorzystne trendy dla kolejowych spółek przewozowych. Rynek potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowych uwarunkowań" - ocenił Prezes UTK.

Od początku 2023 r. kolej jako środek transportu wybrało ponad 276,1 mln osób, wartość wykonanej przez pociągi pasażerskie pracy przewozowej wyniosła ponad 19,5 mld pasażerokilometrów, a pracy eksploatacyjnej ponad 142,8 mln pociągokilometrów.

W zestawieniu z okresem styczeń-wrzesień 2022 r. oznacza to wzrosty: liczby pasażerów o ponad 27 mln, czyli o niemal 11 proc., wartości pracy przewozowej o ponad 1,7 mld pasażerokilometrów, czyli o prawie 10 proc., a pracy eksploatacyjnej o prawie 3,1 mln pociągokilometrów, czyli o 2,2 proc.