Większość użytkowników Twittera, którzy wzięli udział w zorganizowanej przez Elona Muska w tym serwisie sondzie zagłosowała za tym, by zrezygnował z kierowania firmą. Miliarder zapowiedział wcześniej, że postąpi zgodnie z rezultatem głosowania.

Użytkownicy Twittera zagłosowali za odejściem Elona Muska z funkcji szefa serwisu. / fot. screen z Twittera

Użytkownicy Twittera zagłosowali za odejściem Elona Muska z funkcji szefa serwisu

Za rezygnacją Muska z kierowania Twitterem oddano 57,5 proc. z 17,5 mln głosów w ciągu trwającej 12 godzin sondy. Musk nie odniósł się dotąd do wyniku, ale wcześniej zapowiedział, że się do nich zastosuje.

Podobnie postąpił w sprawie m.in. odwieszenia konta byłego prezydenta Donalda Trumpa, "amnestii" innych zawieszonych użytkowników, czy przywrócenia kont dziennikarzom, którzy pisali na temat konta śledzącego ruchy jego prywatnego samolotu.

Jeszcze w trakcie trwania głosowania Musk stwierdził, że nie ma przygotowanego następcy w roli dyrektora wykonawczego (CEO) serwisu. "Nikt (kto) chce tej pracy nie potrafi naprawdę podtrzymać Twittera na życiu" - napisał. W odpowiedzi jednemu z użytkowników, który zgłosili się do tej roli, odpowiedział: "Musisz bardzo lubić ból. Jeden haczyk: musisz zainwestować oszczędności swojego życia w Twittera, a on jest na szybkiej trasie do bankructwa od maja".

Czy Elon Musk zrezygnuje z bycia szefem Twittera?

Musk już wcześniej zapowiadał inwestorom Tesli, której również jest szefem, że zamierza odejść od bezpośredniego kierowania Twitterem. Jak donosi portal Axios, po zakończeniu głosowania akcje producenta samochodów elektrycznych wystrzeliły w górę o 5 proc. Odkąd Musk zdecydował się na zakup Twittera akcje Tesli zaliczyły duży spadek: od listopada straciły niemal jedną trzecią wartości, przez co Musk stracił swoją pozycję najbogatszego człowieka świata w rankingu "Forbesa".

Elon Musk kupił Twittera pod koniec października 2022 roku za sumę 44 mld dolarów, zaciągając w tym celu ponad 10 mld dol. długu. Miliarder wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu popularnej platformy i zarządzaniu firmą, co spowodowało m.in. odpływ reklamodawców, będących głównym źródłem dochodów spółki. W listopadzie nowy właściciel zwolnił mniej więcej połowę dotychczasowych pracowników Twittera.