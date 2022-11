26 listopada, godz. 10:00 – 15:00, odbędzie się VII Narodowy Kongres Żywieniowy. Sesje tematyczne skierowane są zarówno do profesjonalistów (dietetyków, lekarzy, naukowców), jak i osób, które na co dzień niezwiązane są zawodowo z tematyką, ale pragną pogłębić swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu.

VII Narodowy Kongres Żywieniowy już 26 listopada

VII Narodowy Kongres Żywieniowy

VII Narodowy Kongres Żywieniowy jest oczekiwanym wydarzeniem merytorycznym związanym z tematyką żywności, żywienia czy edukacji żywieniowej. Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Sesje tematyczne skierowane są zarówno do profesjonalistów (dietetyków, lekarzy, naukowców), jak i osób, które na co dzień niezwiązane są zawodowo z tematyką, ale pragną pogłębić swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu.

W dniu wydarzenia prowadzone będą dwie jednoczesne transmisje na żywo:

· W strefie merytorycznej prowadzone będą wykłady ekspertów z zakresu zdrowia, żywienia i bezpieczeństwa żywności. Wśród tematów pojawią się zagadnienia związane z rolą warzyw i owoców dla zdrowia oraz wspierania leczenia chorób w tym neurodegeneracyjnych czy nowotworowych czy też wpływu polifenoli zawartych w nich na mikrobiotę jelitową. Eksperci omówią również kwestie związane z bezpieczeństwem żywności i wskażą fakty i mity m.in. dotyczące pozostałości pestycydów w żywności. Omówione zostaną ponadto dobre praktyki promowania spożycia warzyw i owoców.

· W strefie kulinarnej specjaliści od żywienia, dietetycy i znani praktycy kulinarni poprowadzą warsztaty kulinarne o bardzo szerokim zakresie tematycznym – będą zdrowe kiszonki, tanie gotowanie, ryby w towarzystwie owoców i warzyw. Również rodzice będą mogli dowiedzieć się więcej na temat zdrowej diety dla swoich dzieci, m.in. podczas sesji „Nieoczywiste pomysły na owoce w diecie dziecka”. Wiele pokazów kulinarnych będzie nawiązywało do trendu zero waste. Opiekunem strefy kulinarnej jest Grzegorz Łapanowski.

Szczegóły i rejestracja: kongres-zywieniowy.waw.pl