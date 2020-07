Von der Leyen: Zielony Ład ożywi unijną gospodarkę

Polskie organizacje branżowe piszą list do komisarza Wojciechowskiego

Unijna komisja środowiska za włączeniem transportu morskiego do systemu ETS

Von der Leyen wzięła udział z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w debacie poświęconej niemieckiej prezydencji w UE, która rozpoczęła się 1 lipca.

Jak podkreślała, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ponad 100 tys. ludzi zginęło w Europie z powodu Covid-19, a gospodarka UE weszła w najgorszą recesję od czasu wielkiego kryzysu. "Wczorajsza prognoza letnia pokazuje skurczenie się gospodarki o ponad 8 proc. w tym roku, przy jedynie częściowym odbiciu w przyszłym roku. Kryzys jest głębszy i szerszy niż ten dziesięć lat temu" - mówiła.

Podkreśliła jednak, że UE może wyjść z niego jeszcze silniejsza dzięki europejskiej solidarności. "Ta prezydencja postanowiła umieścić jedno słowo w centrum swojego programu. Razem. To jest motor naszej Unii" - mówiła.

Wskazała, iż solidarność oznacza, że ci, którzy potrzebują pomocy, otrzymają wsparcie. "Każde państwo członkowskie ma pracę do wykonania. Jeśli chcemy wyjść z kryzysu silniejsi, wszyscy musimy zmienić się na lepsze. I tego oczekują od nas Europejczycy" - mówiła.

Przekonywała, że Europejczycy "chcąc pić czystą wodę, oddychać świeżym powietrzem i patrzeć, jak ich dzieci dorastają wokół natury". "Z pewnością nie chcą, aby polityka przyczyniała się do powodzi, fal upałów, suszy i utraty milionów gatunków. To bardzo realny scenariusz w przypadku braku działań. Dlatego ożywienie gospodarcze jest czymś nierozłącznym z Europejskim Zielonym Ładem, a także cyfryzacją" - wskazywała.

Podkreśliła, że ważnym elementem ożywienia będzie unijny budżet i fundusz odbudowy. "Badania, innowacje, migracja, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo - te polityki potrzebują prawdziwej europejskiej wartości dodanej i potrzebują silnego siedmioletniego finansowania, aby je urzeczywistnić" - mówiła.

Jej zdaniem budżet i fundusz muszą zostać uzgodnione w ciągu najbliższych tygodni. "Do końca roku będziemy musieli wytyczyć drogę do naszego celu, jakim jest Europa neutralna dla klimatu. We wrześniu zaproponujemy nowy unijny cel klimatyczny na 2030 r., poparty solidną oceną wpływu. Niezbędna będzie współpraca w tym zakresie z Parlamentem Europejskim i Radą" - wskazała.

Von der Leyen podkreślała też, że podczas niemieckiej prezydencji KE dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie przyszłych stosunków. "Przy jednoczesnym poszanowaniu naszych zasad i zachowaniu naszej europejskiej jedności. Podobnie ważne jest dla mnie utrzymanie silnych relacji transatlantyckich" - powiedziała.