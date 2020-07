W 2019 roku odnotowano kolejny wzrost obrotów handlowych między Polską a Węgrami

Węgry: unijne strategie nie do przyjęcia

Szef Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Budapeszcie Marcin Karaskiewicz podkreślił, że na rynek węgierski wciąż wchodzą kolejne polskie firmy mimo pandemii koronawirusa.

"Wymiana handlowa między Polską a Węgrami stale rośnie. Polska jest czwartym partnerem handlowym Węgier po Niemczech, Austrii i Słowacji, ale trzecim dostawcą towarów. Jesteśmy też drugim dostawcą żywności na Węgry. I mamy cały czas wysokie dodatnie saldo handlowe w relacjach z Węgrami" - zaznaczyła Ratajczak-Sowa.

Według danych GUS dwustronne obroty handlowe osiągnęły w zeszłym roku 10 mld 366 mln euro, a dodatnie saldo wyniosło 2,6 mld euro. Polski eksport wzrósł o 9 proc., zaś import z Węgier o 3 proc. Obroty handlowe zwiększyły się o 7 proc.

Ratajczak-Sowa zwróciła uwagę na szeroki zakres branż, w których dochodzi do współpracy. Największą część wymiany stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego (39 proc.), chemicznego (14 proc.) i metalurgicznego (14 proc.).

Podobna jest struktura importu z Węgier. Także tu dominują wyroby przemysłu elektromaszynowego (37 proc.), przemysłu chemicznego (30 proc.) i rolno-spożywczego (12 proc.).

Dobrze sobie radzą na rynku węgierskim polskie firmy kosmetyczne. "Wiele firm kosmetycznych weszło na rynek, polskie kosmetyki są bardzo pożądane i bardzo cenione, widoczne w sklepach" - powiedziała Ratajczak-Sowa.

Ceniona na Węgrzech jest też polska branża budowlana: pokrycia dachowe, okna pcv i inne materiały. "Mam wrażenie, że dla polskich firm z branży stolarki okiennej nie ma konkurencji ani cenowej, ani jakościowej. W dalszym ciągu otrzymujemy zapytania od polskich firm, jednak jest coraz mniej miejsca na rynku, ponieważ wszystkie liczące się polskie firmy z branży już tutaj są. W branży spożywczej też mamy podobną sytuację - polskie firmy rywalizują między sobą" - oświadczył Karaskiewicz.

Karaskiewicz powiedział PAP, że PAIH wprowadził w zeszłym roku na rynek 13 małych i średnich firm. Najważniejszą grupę stanowią firmy zajmujące się sprzętem medycznym. "To są produkty wysokospecjalistyczne, gdzie wartość dodana jest bardzo wysoka. Z polskiej perspektywy to bardzo ważne" - powiedział Karaskiewicz, wymieniając m.in. firmę Anamed, która z pomocą PAIH dostarczyła ponad 350 sztuk elektrycznych łóżek szpitalnych do kilkudziesięciu szpitali w całych Węgrzech.

Na rynek węgierski weszły też kolejne firmy z branży meblowej, między innymi producent mebli dla dzieci Meblik, który również przy wsparciu Agencji otworzył już na Węgrzech swój pierwszy sklep firmowy. Pojawiły się też nowe firmy budowlane, w tym Stalprodukt Zamość produkujący m.in. stalowe drzwi przeciwpożarowe oraz producent aluminiowych pergoli, firma Skalmar z Krakowa.