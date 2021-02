W 2020 r. do Sławkowa dotarło 40 pociągów z Chin

Sławków k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). Znajdujący się tu Euroterminal Sławków, po modernizacji infrastruktury, od ponad roku przyjmuje i przeładowuje towary, docierające koleją z Chin.

Pierwszy pociąg intermodalny (kontenerowy) szerokim torem przyjechał do Sławkowa na początku stycznia zeszłego roku. Łącznie w minionym roku spółka PKP LHS uruchomiła na trasie z Chin do Sławkowa 40 pociągów, przewożąc łącznie ponad 3 tys. kontenerów (tzw. TEU). Tym samym spółka zanotowała 92-procentowy wzrost w segmencie transportu intermodalnego. Pociągi z Chin do Sławkowa przemierzyły w sumie ok. 400 tys. km.

Brak konieczności przeładunku kontenerów na granicy oraz przeznaczona wyłącznie do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiły osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu - pociągi z Xi'an docierają do Euroterminalu Sławków w około 12 dni.

W grudniu ub. roku do połączenia z Xi'an w środkowych Chinach dołączył pociąg z miasta Chongqing, położonego blisko 800 km dalej na południe. Oprócz trasy przez Rosję i Ukrainę (stacja graniczna Suzemka), PKP LHS wraz z partnerami uruchomiła również nową trasę do stacji Sławków LHS przez Białoruś (przejście graniczne Goryn-Udrytsk).

Prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb wskazuje, że z trasy szerokotorowej, która umożliwia przeładunek w przemysłowym sercu Polski, korzysta coraz więcej operatorów logistycznych.

"Pozwala to transportować towary w rekordowym czasie. Na naszą korzyść przemawiają również rosnące stawki frachtu morskiego na trasach z Azji. Przewidujemy, że udział tego segmentu będzie sukcesywnie wzrastał, ze względu na poszukiwanie przez gestorów ładunków szybkich i pewnych tras" - ocenił prezes kolejowej spółki.

Pomimo pandemii spółka PKP LHS kontynuuje proces inwestycyjny, którego łączna wartość w latach 2018-2025 szacowana jest na ponad 800 mln zł. Obecnie trwają prace nad rozbudową stacji granicznej Hrubieszów LHS wraz z przebudową hali, budowa mijanki i placu przeładunkowego Zamość Majdan, a także projekty związane z automatyzacją ruchu na odcinkach linii szerokotorowej Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Biłgoraj oraz prace nad lokalnymi centrami sterowania Wola Baranowska i Sędziszów.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl