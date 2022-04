W 2022 r. w Polsce tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 3,8 proc.

Scenariusz makroekonomiczny, zapisany w Aktualizacji Programu Konwergencji, zakłada wzrost realnego PKB w Polsce w 2022 r. na poziomie 3,8 proc. – podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie. Resort przewiduje, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 9,1 proc., a za rok 7,8 proc.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 14:40

Tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 3,8 proc. /fot. Unsplash

Wieloletni Plan Finansowy Państwa przyjęty

Rada Ministrów we wtorek przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2022-2025, którego elementem jest Aktualizacja Programu Konwergencji. Aktualizacja ta ma zostać przekazana do 30 kwietnia Komisji Europejskiej i Radzie UE.

"Przyjęty scenariusz zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8 proc., a w 2023 r. spadnie do 3,2 proc. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3 proc. oraz 3,1 proc." - podano we wtorkowym komunikacie MF.

MF dodało, że wyższa dynamika aktywności gospodarczej byłaby możliwa dzięki realizacji KPO. "Polska jest krajem o bardzo niskiej stopie bezrobocia. Szacuje się, że stopa bezrobocia według BAEL spadnie z 3,4 proc. w 2021 r. do 2,7 proc. w 2022 r. W kolejnych latach bezrobocie pozostanie na niskim poziomie (2,6 proc. w horyzoncie prognozy) w wyniku trendów demograficznych i utrzymywania się tempa wzrostu gospodarczego" - stwierdzono w komunikacie MF.

Wzrost aktywności gospodarczej

Resort podał także, że szybkiej odbudowie aktywności gospodarczej towarzyszy wzrost inflacji. Związany jest on przede wszystkim z czynnikami zewnętrznymi oraz geopolitycznymi i wynikającymi z tego podwyżkami cen energii, tj. cen paliw w wyniku wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz cen energii elektrycznej i gazu.

"Przewidujemy, że w 2022 r. stopa inflacji średniorocznie wyniesie 9,1 proc., by w kolejnych latach stopniowo spadać (7,8 proc. w 2023 r., 4,8 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.)" - wskazano w komunikacie.

Jakie prognozy sytuacji finansów publicznych?

MF podało także prognozy dotyczące sytuacji finansów publicznych. W APK zaplanowano, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym roku zwiększy się do 4,3 proc. PKB "w związku z działaniami mającymi na celu łagodzenie skutków inflacji, zmianami w systemie podatkowym, wsparciem dla ukraińskich uchodźców i planowaną wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów".

Resort przypomniał także, że z końcem 2022 r. wygaśnie klauzula powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Biorąc pod uwagę prowadzoną w UE dyskusję na temat ram fiskalnych oraz sytuację geopolityczną, nie wyklucza się dalszych dostosowań SRW.

"W związku z powyższym scenariusz makrofiskalny na lata 2023-2025 został opracowany przy założeniu konsolidacji w tempie wynikającym z Paktu Stabilności i Wzrostu, z uwzględnieniem zaleconej przez KE kontroli wydatków bieżących w 2023 r. i priorytetowego traktowania wydatków inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania dla polityki budżetowej, Program zakłada redukcję deficytu do 3,7 proc. PKB i długu do 51,5 proc. PKB w 2023 r. W kolejnych latach prognozowana jest dalsza redukcja odpowiednio do 2,5 proc. PKB i 49,7 proc. PKB w 2025 r." - podano w komunikacie MF.

Mniejsze wydatki instytucji rządowych i samorządowych

W programie założono także, że wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB ulegną obniżeniu z 44,4 proc. w 2022 r. do 42,2 proc. w 2025 r. Natomiast dochody sektora w relacji do PKB spadną z 40 proc. do 39,7 proc. w latach 2022-25. Główną przyczyną spadku w obszarze dochodów podatkowych będą zmiany podatkowe, które mają wejść w tym roku.

"Szacujemy, że w 2021 r. poprawa dochodów z VAT wyniosła 14,3 mld zł. W efekcie luka VAT spadła o 6,1 pkt. proc. do poziomu 4,3 proc. potencjalnych wpływów, tj. ok. 10 mld zł" - podało MF.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest opracowywany na podstawie ustawy o finansach publicznych. Częścią tego dokumentu jest coroczna aktualizacja Programu Konwergencji, który jest elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro. Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.