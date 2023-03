W Afryce jest popyt na zalegające w Polsce zboże z Ukrainy. Branża eksportowa jest w stanie wyekspediować 3-4 mln ton nadpodażowego zboża; stymulatorem eksportu będą dopłaty do transportu - powiedział w piątek w Studiu PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W Afryce jest popyt na zalegające w Polsce zboże z Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Zboże z Ukrainy: barierą są przepustowość portów i logistyka

Resort rolnictwa poinformował w czwartek o spotkaniu wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami eksporterów zbóż. W spotkaniu brali udział również wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oraz główny inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski. Jak podało ministerstwo, przedstawiciele eksporterów jako główne problemy w wysyłce zbóż za granicę wskazywali na logistykę i świadectwa fitosanitarne. Chodzi m.in. o niską przepustowość polskich portów ze względu na priorytet, który miały transporty węgla, obecnie blokujące nabrzeża i statki.

Kowalczyk pytany w piątek w Studiu PAP o działania w sprawie eksportu zbóż zaznaczył, że prace w zakresie poszukiwania rynków zbytu w Afryce trwały od trzech tygodni, a w sprawę zaangażowane było Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Popyt mamy, tak bym mógł powiedzieć po (...) spotkaniu z MSZ. Jest zainteresowanie branży eksportowej, z którą (...) miałem spotkanie. Widzi ona oczywiście możliwości tego eksportu, jest na niego otwarta, natomiast przepustowość portów i logistyka tutaj będzie tą barierą (...) - są oni w stanie wyeksportować 3-4 mln ton i to jest właściwie ta ilość, o którą nam tak naprawdę chodzi. To jest ta nadpodaż, która jest największym problemem " - powiedział.

Ze względu na spadek cen zbóż ich eksport w ostatnim czasie nieco zmalał

Kowalczyk zauważył, że ze względu na spadek cen zbóż ich eksport w ostatnim czasie także nieco zmalał. Dodał, że ze względu na Unijne ograniczenia Polska nie może dopłacić do eksportu, jednak jego stymulatorem mają być dopłaty do transportu. "To w pewnym sensie troszeczkę obniży koszty i pozwoli na to, że ten eksport będzie bardziej płynny" - zaznaczył.

Po środowym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że specjalny list w sprawie napływu zboża ukraińskiego do Polski zostanie skierowany do przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Ma być to list premierów kilku krajów UE "z żądaniem natychmiastowego działania, natychmiastowego wykorzystania wszystkich instrumentów, wszystkich dostępnych procedur i przepisów, aby ograniczyć wpływ zboża ukraińskiego na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą".

Poinformował też, że polecił wicepremierowi, ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi opracowanie zasad, które pozwolą na upłynnienie części zboża z Ukrainy zgromadzonego w Polsce, czyli na sprzedaż w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz odpowiednich regulacji, które będą pozwalały ograniczyć napływ tego zboża do Polski.