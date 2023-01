W Studenckim Domu Marynarza Pasat powstała jadłodzielnia. Społeczna lodówka to punkt, w którym studenci mogą dzielić się żywnością i zapobiegać marnowaniu jedzenia.

W akademiku Politechniki Morskiej powstała studencka jadłodzielnia /fot. Unsplash

Jadłodzielnia w akademiku

"U nas na uczelni jest to o tyle ciekawe, że jesteśmy bardzo mobilni jako studenci. Często wyjeżdżamy z dnia na dzień, np. na statek. Wystarczy telefon, pakujemy się i jedziemy, a lodówka pełna. Pytanie brzmi - co zrobić z tą lodówką, jeżeli nie będzie nas przez 2-3 miesiące. Dlatego ta inicjatywa jadłodzielni z naszej strony wyszła" - powiedziała przewodnicząca Parlamentu Studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie Kinga Pelzner.

Jako uczelnia działamy zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Obieg zamknięty jest również jednym z tych celów, dlatego zależy nam, aby nie marnować jak najwięcej rzeczy, w tym również jedzenia - dodała.

Studencka jadłodzielnia jest na szóstym piętrze akademika "Pasat", przy ul. Starzyńskiego 9. Ustawiono tam lodówkę i regał do pozostawiania suchego prowiantu..

"Podstawową zasadą jest to, abyśmy zostawiali tam rzeczy, które sami chcielibyśmy zjeść. Wszystko co nam wydaje się podejrzane, nie powinno tam się znaleźć. Zwracamy uwagę na świeżość produktów. I to jest główna zasada" - podkreśliła Pelzner.

Co można zostawić w jadłodzielni?

Pomysłodawcy zalecają, by produkty pozostawiać w szczelnych pojemnikach, nie powinny one też przekraczać terminu przydatności do spożycia. Do wyrobów własnych, np. ciast lub zup, należy dołączyć opis produktu i datę jego przygotowania.

Odradza się pozostawiania m.in. surowego mięsa, alkoholu, produktów nieświeżych lub napoczętych, np. otwartych.