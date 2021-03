W Ambasadzie Włoch odbyła się konferencja nt. systemów etykietowania żywności

Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Aldo Amati, Ambasadora Włoch w Polsce. W debacie wzięli zaś udział:

Prof. Luca Piretta, doktor nauk medycznych - Profesor gastroenterolog i doktor nauki o żywieniu SANUM, Uniwersytet Campus Biomedico w Rzymie, Włochy SISA (Società Italiana Scienza Alimentazione)

Prof. Marco Silano, doktor nauk medycznych - Starszy pracownik naukowy i kierownik - Odział ds. Żywienia i Zdrowia; Departament Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia oraz Weterynaryjnego Zdrowia Publicznego Istituto Superiore di Sanità (ISS - Włoski Narodowy Instytut Zdrowia)

Prof. Marco Francesco Mazzù - Profesor Praktyki, Marketingu, Uniwersytet LUISS w Rzymie, Włochy

Prof. Simona Romani - Profesor zwyczajny zachowań konsumentów, Uniwersytet LUISS w Rzymie, Włochy

Prof. Krystyna Gutkowska - Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Technologia żywności i żywienia, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie

W ostatnich latach w Polsce zrealizowano wiele edukacyjnych programów podkreślających znaczenie zbilansowanej diety i zdrowego stylu życia w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Czołowe instytucje zajmujące się profilaktyką zdrowotną przeprowadziły szereg kampanii edukujących Polaków w jaki sposób czytać etykiety produktów spożywczych i na tej podstawie stosować właściwą i zbilansowaną dietę. Te wysiłki jednak mogą zostać zaprzepaszczone, jeśli wprowadzone zostaną mylące oznaczenia żywności. Jak podkreślają eksperci, zdrowa dieta powinna być indywidualnie dobrana dla każdego człowieka, uwzględniając jego potrzeby związane z jego preferencjami żywieniowymi, wiekiem, płcią, kondycja zdrowotną, przyjmowanymi lekami i aktywnością fizyczną.

Oznakowanie żywności

Wiele badań wykazało, że wyraźne oznakowanie umieszczone z przodu opakowania może być użytecznym narzędziem promowania edukacji konsumentów i prowadzić do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Edukacja poprzez dobre znakowanie powinna jednak odnosić się raczej całościowo do modelu żywienia i zachęcać przez to do stosowania zrównoważonej diety, aniżeli sugerować unikanie niektórych składników odżywczych.