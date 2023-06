Znalezione na wyspie Wight u południowych wybrzeży Anglii skamieniałe szczątki dinozaura są odrębnym, nieznanym wcześniej gatunkiem - uważają brytyjscy naukowcy, których odkrycie opublikowane zostało w najnowszym numerze magazynu "Journal of Systematic Palaeontology".

Nowo odkryty gatunek należy do rodziny ankylozaurów - dużych roślinożernych dinozaurów charakteryzujących się kostnym pancerzem na grzbiecie, w przypadku niektórych zaopatrzonym w kolce - a nazwano go Vectipelta barretti, na cześć prof. Paula Barretta, badacza z londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Same szczątki znalezione zostały już w latach 80. XX wieku, ale do tej pory uważano, że należą one do innego ankylozaura, którego ślady na wyspie Wight po raz pierwszy odkryto w 1865 roku - Polacanthus foxii. Jednak naukowcy mówią, że choć oba gatunki wykazuje pewne podobieństwa, to nie sądzą, by były ze sobą blisko spokrewnione. Twierdzą, że oprócz innych kości szyi, pleców i miednicy, Vectipelta barretti miały bardziej kolczaste pancerze. Jak dodają, nowy gatunek ma więcej wspólnego z ankylozaurami odkrytymi w Chinach, co sugeruje, że w okresie wczesnej kredy, czyli od 145 do 100,5 mln lat temu, swobodnie przemieszczały się z Azji do Europy.

"Praktycznie przez 142 lata wszystkie szczątki ankylozaurów z Wyspy Wight były klasyfikowane jako Polacanthus foxii, słynnego dinozaura z wyspy, teraz wszystkie te znaleziska muszą zostać ponownie przeanalizowane, ponieważ opisaliśmy ten nowy gatunek" - powiedział Stuart Pond z Muzeum Historii Naturalnej, współautor odkrycia opisanego w "Journal of Systematic Palaeontology". Dodał, że to odkrycie rzuca nowe światło na różnorodność gatunków występujących w tym czasie w Anglii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński