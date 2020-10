W Brzesku stanie pierwszy recyklomat

Urządzenie pojawi się w mieście jako nagroda w ogólnopolskim konkursie "Świat bez odpadów".

Jak wyjaśnił w piątek Krzysztof Bigaj z Urzędu Miejskiego w Brzesku, recyklomat "stanowi zachętę dla mieszkańców poszczególnych gmin do segregowania odpadów, poprzez możliwość gromadzenia specjalnych punktów wymienianych na różnego rodzaju bonusy".

"Po wrzuceniu plastikowej butelki do recyklomatu system rejestruje transakcję i nagradza użytkownika, przypisując do jego konta odpowiednią liczbę ECO-punktów. Punkty zbierane są przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji mobilnej ECO-Portfel, którą można zainstalować na smartfonie" - tłumaczył Bigaj. Zebrane w ten sposób punkty wymieniać będzie można na vouchery i zniżki; to jakie konkretnie będą to korzyści, zależy od oferty danej gminy.

Urząd przypomniał, że korzystanie z urządzenia w Warszawie przyniosło w ciągu około roku wymierne korzyści w postaci zgromadzenia ok. 300 tys. plastikowych butelek ważących w sumie ponad dziesięć ton. Z kolei specjalną aplikację zainstalowało 18 tysięcy użytkowników, którzy zgromadzili w sumie 418 tys. ECO-punktów.