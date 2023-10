90 mln zł otrzyma Olsztyn na zagospodarowanie terenów przemysłowych - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wskazał, że pieniądze pozwolą na uzbrojenie terenu: budowę sieci dróg i modernizację infrastruktury.

Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział w Olsztynie, że to największa dotacja rządowa w ostatnich latach.

"Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość to motor, to koło zamachowe danego regionu i na to stawiamy. Te środki posłużą industrializacji tego terenu - uzbrojenie tego terenu pod inwestora. Zainwestowanie 90 mln zł w ten teren pozwoli powiedzieć, że ten teren będzie jednym z lepszych obszarów inwestycyjnych"- podkreślił minister Waldemar Buda.

Zaznaczył, że ta kwota wystarczy na budowę sieci dróg, na modernizację infrastruktury kanalizacyjnej oraz wystarczy na zaprezentowanie terenu inwestorom krajowym i zagranicznym. "Będę bardzo usatysfakcjonowany, że ten teren będę mógł pokazywać inwestorom z całego świata" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że najważniejsze dla Olsztyna jest to, żeby to miasto się rozwijało. Wskazał, że to pozwoli młodym ludziom myśleć o swojej przyszłości właśnie w Olsztynie. Chodzi o sprowadzenie inwestorów, dzięki którym powstaną wysokopłatne miejsca pracy.

W tej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trzy samorządy z woj. warmińsko-mazurskiego otrzymają łącznie ponad 181 mln zł wsparcia na rozwój stref przemysłowych. Największe dofinansowanie, 90 mln zł, dostanie gmina Olsztyn na "zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części miasta - część północna".

Na "rozwój gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych" przyznano ponad 48,7 mln zł. Gmina Dobre Miasto otrzyma 43 mln zł na budowę infrastruktury drogowej wraz ze strukturą wodno-kanalizacyjną na terenie części strefy przemysłowej w Dobrym Mieście położonej w pobliżu Barcikowa.

W obecnej - siódmej edycji rządowego programu dotacje na łączną kwotę ponad 4,3 mld zł przyznano 79 projektom z całej Polski. Można było ubiegać się o dofinansowanie na budowę lub modernizację m.in. infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej czy wodno-kanalizacyjnej. Samorządy mogły otrzymać wsparcie w wysokości nawet 98 proc. wartości inwestycji, przy minimum 2 proc. udziału własnego.

W ubiegłym roku na inwestycje w strefy przemysłowe przeznaczono blisko 5 mld zł, a dofinansowanie otrzymały 52 samorządy.

Dotychczas odbyło się siedem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczono (bez uwzględnienia 7. naboru) blisko 68 mld zł. I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce; III i VI edycja została zaadresowana do obszarów popegeerowskich; IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych; V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.