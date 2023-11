Banki udzieliły już ponad 30 tys. "Bezpiecznych kredytów 2 proc." z dopłatą państwa do rat - przekazał w poniedziałek PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W jego ocenie, wszystkie złożone już wnioski o taki kredyt powinny być rozpatrzone do końca roku.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Według informacji MRiT dotychczas osoby zainteresowane kupnem pierwszego domu lub mieszkania złożyły w bankach ponad 78 tys. wniosków o udzielenie "Bezpiecznego kredytu 2 proc.".

Minister Waldemar Buda podkreśla, że finansowanie programu Pierwsze Mieszkanie jest w pełni zabezpieczone. "Przyrost wniosków dotyczących bezpiecznego kredytu 2 proc. jest o połowę mniejszy niż było to na początku działania programu. Dlatego wszystkie wnioski złożone do tej pory przez osoby ubiegające się o kupno pierwszego domu lub mieszkania, powinny być rozpatrzone jeszcze w tym roku" - wskazał.

Minister dodał, że obecnie "Bezpieczny kredyt 2 proc." udzielany jest przez 12 banków. "Kolejny bank - Santander Bank Polska, dołączy do tego grona 20 listopada 2023 r." - poinformował Buda.

Zgodnie z danymi resortu rozwoju i technologii, dotychczas zawarto 30 tys. 429 umów kredytowych, a kwota udzielonych kredytów to przeszło 12 mld zł. Średnia kwota kredytu to obecnie 402 tys. zł. Jak podało ministerstwo, od startu programu założono 4 tys. 134 Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono 15,146 mln zł, a średnia kwota na koncie to ponad 3,6 tys. zł.

Obecnie instrument ten mają w swojej ofercie trzy banki: Alior Bank, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski; trwają uzgodnienia z trzema kolejnymi bankami - zapewnił resort.

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. "Bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa. "Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Zgodnie z ustawą "Bezpieczny kredyt" może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.