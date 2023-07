Planowana inwestycja Intela pod Wrocławiem to szansa na stworzenie najbardziej zaawansowanego technologicznie łańcucha dostaw półprzewodników w Europie - wskazał minister rozwoju Waldemar Buda podczas spotkania w Santa Clara w USA z szefami koncernu Intel.

Minister rozwoju i technologii podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiał w Santa Clara z wiceprezes Intela ds. globalnych operacji łańcucha dostaw Jackie Sturm oraz wiceprezesem ds. technologii i planowania strategicznego produkcji Ido Segevem - poinformował w piątek resort w komunikacie.

Minister podkreślił, że planowana inwestycja Intela pod Wrocławiem, "to szansa na stworzenie kompleksowego i najbardziej zaawansowanego technologicznie łańcucha dostaw półprzewodników w Europie oraz nowoczesne miejsce pracy dla polskich inżynierów".

Jak przekazało PAP w piątek MRiT, podczas spotkania w siedzibie Intela w Santa Clara szef resortu minister Waldemar Buda zwrócił uwagę, że "atutem Polski są kompetencje naszych programistów, którzy są na 4. miejscu na świecie, a ich umiejętności przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki". "Decyzja Intela o nowej inwestycji w naszym kraju jest tego najlepszym dowodem" - stwierdził. "Doceniamy obecność firmy Intel w Polsce oraz plany jej nowej inwestycji pod Wrocławiem" - dodał.

Resort przypomniał, że w czerwcu premier Mateusz Morawiecki i minister Janusz Cieszyński ogłosili największą w historii bezpośrednią inwestycję zagraniczną w Polsce. "Gigant technologiczny z Doliny Krzemowej zainwestuje blisko 20 mld zł w zakład Integracji i Testowania Półprzewodników pod Wrocławiem" - wskazano.

Decydujące znaczenie, jak dodano, miały: zaplecze infrastrukturalne oraz bliskość ośrodka akademickiego z silną uczelnią techniczną. "Tylko przy samej produkcji w zakładzie zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. pracowników, głównie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i inżynierów" - stwierdzono. Zauważono, że dzięki budowie ma powstać też kilka tysięcy dodatkowych miejsc pracy. "Kolejni pracownicy zostaną zatrudnieni przez dostawców" - podkreślono.

Według MRiT nowy zakład pomoże sprostać przewidywanemu w przyszłości wzrostowi zapotrzebowania na półprzewodnikowe układy scalone. "Inwestycja Intel Corporation zwiększy odporność łańcuchów dostaw produktów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki" - poinformowano. Dodano, że Unia Europejska zamierza do końca 2030 r. zwiększyć swój udział w globalnej produkcji półprzewodników do 20 proc.

Intel, jak zaznaczono, należy do czołówki światowych producentów w branży półprzewodnikowej. "Procesory, które powstają są niezbędne w produkcji dla wszystkich sektorów branży elektronicznej. Telefony komórkowe, laptopy, konsole do gier, kuchenki mikrofalowe i lodówki działają z wykorzystaniem komponentów półprzewodnikowych, takich jak zintegrowane chipy, diody i tranzystory"- przekazano. Inwestycja Intela włącza polską gospodarkę do globalnego łańcucha dostaw w najbardziej dynamicznej branży technologicznej XXI w. - zaznaczyło MRiT.

MRiT przypomniało, że Intel działa w Polsce od wielu lat. "Wykonuje prace w zakresie badań i rozwoju w Gdańsku, gdzie znajduje się największy ośrodek tego typu w Europie, w którym pracuje blisko 4 tys. osób" - podsumowano.