Jeżeli pojawi się sytuacja, w której obywatele będą potrzebowali pomocy, jesteśmy gotowi im pomagać. Natomiast po drugiej stronie nie ma ani chęci, ani umiejętności - powiedział w poniedziałek w Warszawie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Buda podkreślił, że raz po raz pojawiają się w Polsce kryzysy, które są często całkowicie niezależne od władz.

"Tak było w przypadku pandemii, tak było w przypadku wojny. Musieliśmy się z tym zmierzyć" - zastrzegł.

Przypomniał, że kryzysy i trudne sytuacje pojawiały się również wcześniej. "W 2008 roku mieliśmy kryzys ogólnoświatowy, on częściowo tylko dotyczył Polski, ale możemy na tych przykładach porównać, jak zachowało się wtedy państwo i czy społeczeństwo, obywatele, przedsiębiorcy mieli nadzieję, mieli szansę liczyć na wsparcie w tych trudnych momentach" - zastrzegł.

Dodał, że w 2020 i 2021 roku, kiedy pandemia spowodowała dramatyczną sytuację dla wielu sektorów gospodarki, rząd "wyszedł naprzeciw oczekiwaniom". "Tarcza antykryzysowa PFR-owa to 70 miliardów, a łącznie z działalnością BGK, ZUS, Ministerstwa Rozwoju i Technologii - to jest ponad 200 miliardów złotych" - wymienił.

Buda przypomniał również, że po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku, w związku ze wzrostem cen energii, paliwa i żywności, rząd zareagował natychmiast obniżając podatki na energię, paliwa i żywność. "Zbilansowało to ceny, pozwoliło przetrwać ten najtrudniejszy moment, pierwsze półrocze 2022 roku" - stwierdził.

Zdaniem ministra rozwoju i technologii, podobna sytuacja miała miejsce w 2008 roku, w związku z ogólnoświatowym kryzysem. "Wtedy usłyszeliśmy od przedstawicieli rządu, od ministra finansów: +byliśmy odporni na oczekiwania przedsiębiorców+. Usłyszeliśmy takie głosy, że pomimo tego, że przedsiębiorcy upadali, pomimo tego, że przedsiębiorcy mieli bardzo trudną sytuację i pomimo tego, że bezrobocie było na poziomie ponad 14 proc., nie było najmniejszej pomocy" - podkreślił.

Jak podkreślił, "mamy trudne czasy". "Bardzo dynamicznie zmienia się otoczenie geopolityczne i mieliśmy jeden, drugi, trzeci kryzys. Być może pojawi się kolejny, nie mamy na to wpływu. Ale mogą być państwo przekonani i pewni, że jeżeli pojawi się sytuacja, w której obywatele będą potrzebowali pomocy, my jesteśmy gotowi im pomagać. I będą kolejne tarcze, będą kolejne możliwości, jeżeli będzie taka potrzeba. Z pewnością będziemy starali się to robić. Natomiast po drugiej stronie nie ma ani chęci, ani umiejętności" - ocenił.

Jak zastrzegł, rząd PiS jest gwarantem tego, że "jeżeli będą trudne czasy, będzie do kogo napisać, będzie z kim się spotkać, będzie reakcja na tę sytuację".