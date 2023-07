Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju; dzięki nim przedsiębiorcy dużo łatwiej i taniej będą mogli korzystać z OZE - podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Parlament zakończył w piątek prace nad nowelą Prawa energetycznego dotyczącą m.in. tzw. linii bezpośredniej łączącej odbiorcę z wytwórcą energii elektrycznej (w tym ze źródeł odnawialnych).

Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w informacji przekazanej PAP, już niedługo przedsiębiorcy będą mogli bezpośrednio połączyć się z wytwórcą energii elektrycznej za pomocą linii bezpośredniej. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli budować takie linie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa URE, a jedynie złożyć zgłoszenie, które zostanie zakończone wpisem do prowadzonego przez ten organ rejestru.

Do zgłoszenia będą musiały zostać dołączone informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyza o jej wpływie na sieć elektroenergetyczną, dzięki czemu zostanie zachowane bezpieczeństwo jej funkcjonowania - zaznaczył resort. W przypadku pracy wyspowej oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW, stosowany będzie tryb zgłoszeniowy bez konieczności przedkładania ekspertyzy i gwarantujący wpis na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji.

"Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju. Dzięki nim przedsiębiorcy dużo łatwiej i taniej, będą mogli korzystać z OZE, by zaspokajać swoje energetyczne potrzeby. Znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości, jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe" - ocenił cytowany w informacji minister Buda.

Po spełnieniu przesłanek bezpieczeństwa sieci, przedsiębiorca posiadający linię bezpośrednią ze źródłem zyska możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Producent energii powinien podlegać ogólnym zasadom w zakresie wydania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci.

Ministerstwo wskazało, że wprowadzone przepisy zawierają również ramowe rozwiązania kwestii związanych z opłatami za linie bezpośrednie w przypadkach, w których podmioty je posiadające będą wykorzystywać energię sieciową dla celów bilansowania własnych potrzeb.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Przepisy dotyczące linii bezpośrednich zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.