Biznes i technologie

W. Buda: misja kosmiczna polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego miałaby się odbyć w 2024 r.

Autor: PAP

Data: 30-06-2023, 07:00

Misja kosmiczna polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego miałaby się odbyć w 2024 r. - powiedział PAP szef MRiT Waldemar Buda. Dodał, że podstawą do dyskusji o umowie w tej sprawie jest zwiększenie o kilkaset milionów euro składki Polski do ESA. Minister liczy, że będzie to wystarczające.