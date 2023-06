Ruszył kolejny nabór do Programu Inwestycji Strategicznych, który pomoże samorządom w przygotowaniu terenów inwestycyjnych - wskazał w poniedziałek szef MRiT Waldemar Buda. Pomoc m.in. na budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej może sięgnąć do 98 proc. wartości inwestycji.

26 czerwca 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił siódmy nabór z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. Wnioski o dofinansowanie samorządy mogą składać do 21 lipca br. - przekazano w poniedziałkowym komunikacie resortu rozwoju i technologii.

"Jesteśmy na podium krajów, które zagraniczni inwestorzy wybierają do lokowania swoich przedsięwzięć" - zwrócił uwagę minister rozwoju i technologii w informacji przesłanej PAP. Dodał, że "stale musimy tworzyć konkurencyjne warunki do inwestowania czy to dla rodzimych firm, czy zagranicznych przedsiębiorstw". "Robimy to m.in. poprzez dostosowywanie terenów inwestycyjnych do potrzeb biznesu. Rządowe wsparcie będzie impulsem rozwojowym dla całego kraju" - dodał minister.

Szef MRiT przekazał, że w poniedziałek ruszył kolejny nabór do Programu Inwestycji Strategicznych, "który pomoże samorządom w przygotowaniu terenów inwestycyjnych". Rządowe wsparcie może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji.

Z informacji MRiT wynika, że wnioski w ramach programu mogą składać gminy, powiaty, województwa oraz związki JST. "Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie w limitach nieprzekraczających: 100 mln zł oraz 250 mln zł" - przekazał resort.

Dodano, że dofinansowanie można otrzymać na budowę lub modernizację infrastruktury: drogowej; elektroenergetycznej; technicznej drogowej; wodno-kanalizacyjnej.

Wniosek może dotyczyć: istniejących terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha; planowanych terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, a także "międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T".

MRiT przekazało, że "2022 r. okazał się rekordowym pod względem napływu BIZ do Polski". "Mimo że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna - Polska cały czas postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce do inwestowania" - stwierdzono. Przypomniano m.in. o ogłoszonej 16 czerwca br. inwestycji Intela w Polsce - w okolicach Wrocławia koncern technologiczny z Doliny Krzemowej ma zainwestować ok. 20 mld zł w zakład Integracji i Testowania Półprzewodników.

Przypomniano, że w ramach Polskiej Strefy Inwestycji od stycznia do końca maja br. wydano 155 decyzji o wsparciu, na wartość inwestycji 4,8 mld zł, z deklaracją utworzenia 3004 nowych miejsc pracy. "W porównaniu do końca maja 2022 r., w liczbie projektów zanotowano wzrost o 26 proc. rdr, wzrost o 4 proc. deklarowanej wartości inwestycji oraz wzrost o 147 proc. w liczbie nowych miejsc pracy" - stwierdzono.