Najważniejsze na świecie firmy z branży nowoczesnych technologii wybierają Polskę jako miejsce dla swoich inwestycji - wskazał w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odnosząc się do planowanej przez amerykańskiego Intela inwestycji pod Wrocławiem.

Intel poinformował w piątek, że chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia.

"Najważniejsze firmy na świecie z branży nowoczesnych technologii wybierają Polskę jako miejsce dla swoich inwestycji. To fakt nie do podważenia. Kolejnym dowodem na to, jest najnowsza inwestycja Intela w naszym kraju" - wskazał PAP szef MRiT.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył, że to też największa w historii inwestycja zagraniczna w Polsce. "Powstanie 2 tys. nowych i dobrze płatnych miejsc pracy" - podkreślił.

Intel z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to - założony w 1968 r. -koncern z branży nowych technologii. Jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma, notowana na giełdzie NASDAQ, wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników, a na całym świecie ponad 120 tys.