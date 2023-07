Chcemy pomóc najmniejszym firmom, które borykają się ze skutkami pandemii i wojny za wschodnią granicą - to dla nich oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie - wskazał minister rozwoju Waldemar Buda, komentując zakończenie prac nad ustawą ws. Małego ZUS Plus.

Parlament zakończył w piątek prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe 12 miesięcy Małego ZUS Plus (MZ+) dla przedsiębiorców, czyli ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy będą mogli z niej skorzystać od 1 sierpnia tego roku, jeśli ustawę podpisze prezydenta Andrzeja Dudy.

Aby skorzystać z ulgi, jak przypomniało MRiT, podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy na MZ+ nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

"Chcemy tworzyć optymalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci najmniejsi, nie będą w stanie rozwijać swojego biznesu, jeśli koszty wykonywania działalności będą przewyższały ich możliwości finansowe. Dlatego podjęliśmy decyzję o obniżeniu składki na ubezpieczenia społeczne osobom, które w tym roku korzystały z Małego ZUS-u Plus" - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie przesłanym PAP.

"W ten sposób chcemy pomóc najmniejszemu biznesowi, który też boryka się ze skutkami pandemii i wojny za naszą wschodnią granicą. To dla nich oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie" - zaznaczył Buda. Zwrócił uwagę, że Mały ZUS Plus to jednorazowe rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z MZ+.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, z Małego ZUS Plus mogliby skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Od 1 sierpnia okres ten zostanie wydłużony dla nich o kolejne 12 miesięcy, dzięki czemu będą mogli skorzystać z rozwiązana łącznie przez 48 miesięcy - przypomniało MRiT.

Resort dodał, że Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne, która obowiązuje od 2020 r. "To rozwiązanie dobrowolne i wspierające najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w ubiegłym roku zamknął się w kwocie 120 tys. zł" - wskazano. Mogą oni opłacać składki ZUS w wysokości uzależnionej od osiągniętego dochodu. Wcześniej, od 2019 r., przedsiębiorcy mogli korzystać z pierwotnej wersji Małego ZUS-u, czyli składek uzależnionych od przychodu.

Jak przekazało MRiT, w grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało 235,7 tys. przedsiębiorców. "Szacujemy, że w ramach nowego rozwiązania, z Małego ZUS Plus w tym roku skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys." - podało.

Zmiany w MZ+, jak przypomniano, przygotowali: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.