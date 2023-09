Gdyby Komisja Europejska nie wydała swojego rozporządzenia, Polska o północy opublikuje swoje. Będzie bezterminowe - zapowiedział w piątek w Studio PAP Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

"My możemy przesłać jasny komunikat dla rolników. Bez względu na to co Komisja Europejska postanowi, będzie embrago. Zboże ukraińskie nie będzie wpływało do Polski" - zapewnił minister rozwoju i technologii. W swoich mediach społecznościowych pokazał gotowe do podpisu rozporządzenie ws. wprowadzenia embargo. Jak powiedział w rozmowie w Studio PAP - będzie obowiązywać bezterminowo.

Zdaniem ministra Budy sprawa zboża nie powinna negatywnie wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie i relacje z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. "Trzeba przyjąć tę decyzję i dalej współpracować" - powiedział.

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 15 września albo KE zamknie granicę dla zbóż z Ukrainy na kolejne miesiące, albo polski rząd sam ją zamknie. Podkreślił, że dla rządu PiS obrona polskiego rolnika jest najważniejsza.

We wtorek polska Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą KE do przedłużenia zakazu importu po 15 września. Podkreślono w niej, że jeśli się to nie stanie, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym.

Przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże przeciwstawia się Ukraina. Jak poinformował premier Denis Szmyhal, Ukraina zwróci się o arbitraż do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeśli Polska jednostronnie zablokuje eksport ukraińskiego zboża.

Parlament Bułgarii zgodził się w czwartek na zniesienie zakazu importu ukraińskich zbóż po 15 września, tym samym Sofia zajmie w Brukseli stanowisko przeciw przedłużeniu embarga.