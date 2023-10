Biznes i technologie

W. Buda: ponad 100 tys. rodzin zyska instalacje OZE produkujące prąd lub ciepło

Autor: PAP

Data: 05-10-2023, 14:52

100 tys. rodzin zyska instalacje OZE produkujące prąd lub ciepło na ich potrzeby – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odnosząc się do rządowego programu TERMO. Łączna wartość inwestycji to 196,43 mln zł, a dofinansowanie z budżetu przewidziane w zawartych umowach to 85,05 mln.