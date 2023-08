Biznes i technologie

W. Buda: przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże najmniejszym firmom prowadzić biznes

Autor: PAP

Data: 01-08-2023, 10:05

Kontynuujemy działania osłonowe dla polskiej gospodarki. Liczę, że przedłużenie o rok Małego ZUS-u Plus pomoże najmniejszym firmom prowadzić biznes - przekazał we wtorek PAP szef MRiT Waldemar Buda. Od 1 sierpnia przedsiębiorcy mogą korzystać z dodatkowego Małego ZUS Plus.