Do piątku samorządy mogą składać wnioski o wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przypomniał, że wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji.

"O dofinansowanie można starać się na wszystko, co wiąże się z budową lub modernizacją obszarów inwestycyjnych. Rządowe wsparcie to kolejny impuls rozwojowy dla całego kraju" - ocenił szef MRiT, cytowany w informacji przesłanej w czwartek PAP.

Minister Buda zwrócił uwagę, że wnioski o pomoc na przygotowanie terenów inwestycyjnych JST mogą składać do 21 lipca br. "Rządowe wsparcie pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych i może wynieść do 98 proc. wartości inwestycji" - zaznaczył Buda.

MRiT przypomniało, że 26 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił siódmy nabór z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. "Wnioski mogą składać wszystkie samorządy: gminy, powiaty, województwa oraz związki JST" - dodano. Zwrócono uwagę, że JST może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie w limitach nieprzekraczających: 100 mln zł oraz 250 mln zł.

Jak przypomniał resort, dofinansowanie można przeznaczyć na budowę lub modernizację infrastruktury: drogowej, elektroenergetycznej, technicznej drogowej czy budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Dodano, że wniosek może dotyczyć istniejących terenów inwestycyjnych: o powierzchni co najmniej 80 ha; planowanych terenów o powierzchni co najmniej 60 ha lub międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T.

"Inwestorzy nie stracili zaufania do naszej gospodarki, mimo że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna - Polska cały czas postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce do inwestowania. Dowodem na to jest m.in. ogłoszona 16 czerwca 2023 r. inwestycja Intela w Polsce" - podkreśla resort.

Jak podało MRiT, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - od września 2018 r. do końca czerwca br. - wydano 2 tys. 168 decyzji o wsparciu na inwestycje o wartości 104,7 mld zł i zadeklarowano utworzenie 44 tys. 118 miejsc pracy. Z kolei od stycznia do końca czerwca br. wydano 201 decyzji o wsparciu, wartych 6 mld zł oraz z deklaracją utworzenia 3 tys. 259 miejsc pracy - wskazało.

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dostępnych jest na: https://www.bgk.pl/polski-lad/