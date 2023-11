Unifikacja podatkowa na poziomie UE całkowicie zabije konkurencyjność polskiej gospodarki - ocenił w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Podkreślił, że w ostatnich latach w Polsce był bardzo dobry klimat do inwestowania i obawia się o to, by nie został zepsuty wyższymi podatkami.

fot.: Parilov/Adobe Stock/PTWP

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda pytany był w Programie Trzecim Polskiego Radia, co dalej z dużymi inwestycjami Mercedesa, Intela, Google Hub, Microsoft w Polsce.

"One są dzisiaj w trakcie realizacji, tu nie ma żadnego zagrożenia dla tych inwestycji. To do czego doprowadziliśmy w ostatnich trzech latach, czyli najwięksi giganci na świecie, (...) sporo firm pojawiło się w Polsce i dzisiaj przygotowują inwestycje, to jest niebywała ocena tego jaki był klimat inwestycyjny w Polsce" - wskazał Buda. Dodał, że dzisiaj obawia się tylko o to, że "to może być po prostu zepsute".

Zwrócił uwagę na plan unifikacji podatkowej w Unii Europejskiej. Jego zdaniem może to grozić wzrostem podatków dla firm inwestujących w Polsce. "Dzisiaj np. we Francji podatek CIT to jest 25 proc. i 15 proc. w zależności od wielkości firmy, u nas 19 proc., a w większości to 9 proc. Dlaczego mamy boom inwestycyjny firm koreańskich, japońskich, amerykańskich? Bo mamy niższe podatki niż we Francji, niższe podatki niż w Niemczech" - tłumaczył Buda.

Jego zdaniem unifikacja podatków w UE skończy się tym, że np. dla Intela, który będzie rozważał kolejną inwestycję, nie będzie miało znaczenia, czy to będzie we Francji, czy w Polsce, "bo już żadnej korzyści podatkowej mieć nie będzie".

Buda pytany był również, o to, czy to prawda, że Volkswagen rozmawia m.in. z Polską w związku z tym, że wycofuje się z inwestycji w Czechach.

"Oczywiście, że rozmawiamy. We wtorek miałem rozmowę z przedstawicielami konsorcjum, w którym rzekomy podmiot się znajduje. Te rozmowy trwają. Dlatego, że mamy bardzo atrakcyjną formułę inwestowania w Polsce. Dzięki temu cała gospodarka w Polsce się rozwija (...), więc utrzymajmy to, a unifikacja podatkowa na poziomie europejskim całkowicie zabije konkurencyjność polskiej gospodarki" - podkreślił Buda.

Komisja Europejska proponuje ograniczenie konkurencji podatkowej między państwami UE poprzez wprowadzenie m.in. dyrektywy BEFIT (a Business in Europe: Framework for Income Taxation), której głównym celem jest określenie podstawy opodatkowania przez korporacje międzynarodowe według wspólnych reguł.

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, w przypadku obowiązywania w UE systemu z efektywną minimalną stawką CIT na poziomie 15 proc. Polska może zyskać nawet 13-14 mld zł rocznie. Według instytutu Polska należy do grupy krajów, które w umiarkowanym stopniu tracą na występowaniu zjawiska nieuczciwej konkurencji podatkowej.

PIE wskazał, powołując się na szacunki European Tax Observatory, że obowiązywanie minimalnej stawki efektywnego opodatkowania na poziomie 15 proc. będzie wiązać się z wyższymi wpływami budżetowymi w skali UE o co najmniej 86,6 mld euro. Głównymi beneficjentami nowej propozycji będą Belgia, Niemcy i Irlandia. Wzrost wpływów podatkowych w tych państwach wyniesie kolejno 21,8, 15,6 i 13,7 mld euro.