W. Buda: w lipcu w bankach złożono ok. 18 tys. wniosków kredytowych w programie "Pierwsze Mieszkanie"

Autor: PAP

Data: 31-07-2023, 21:06

Do 31 lipca w bankach złożono ok. 18 tys. wniosków kredytowych w programie "Pierwsze Mieszkanie" i podpisano ok. 700 umów - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w poniedziałek w TVP Info.