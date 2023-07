Własne M staje się realną możliwością; prostota programu Pierwsze Mieszkanie oraz korzyści finansowe z nim związane pozwalają przypuszczać, że będzie się cieszył znaczną popularnością - stwierdził szef MRiT Waldemar Buda.

Program Pierwsze Mieszkanie to część ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która weszła w życie 1 lipca br. Wprowadza ona m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa. Produkty te są oferowane przez banki, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadziły je do swojej oferty.

"Własne mieszkanie staje się realną możliwością. Program Pierwsze Mieszkanie jest skierowany do dużej części społeczeństwa, które chce wejść w dorosłość poprzez nabycie własnego M" - stwierdził w komentarzu dla PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W jego ocenie "prostota programu, ale też korzyści finansowe pozwalają przypuszczać, że będzie się on cieszył znaczną popularnością".

Minister Buda zwrócił uwagę, że zarówno bezpieczny kredyt 2 proc., jak i konto mieszkaniowe to kompleksowe rozwiązania skierowane do osób, które planują nabyć pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Pierwsze jest dla osób, które są gotowe kupić pierwsze mieszkanie, a drugie dla tych, którzy planują zakup w perspektywie następnych lat - zaznaczył.

Buda wskazał, że "bezpieczny kredyt 2 proc. to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne". Różnicą, jak wyjaśnił, jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu.

Szef MRiT zastrzegł, że ocena zdolności kredytowej będzie należeć do banku kredytującego. "Ale dzięki nowej rekomendacji S, zmienionej ostatnio przez KNF, zdolność kredytowa osób starających się o swoje pierwsze mieszkanie czy dom jednorodzinny zwiększy się nawet o 30-40 proc." - zaznaczył.

Minister zauważył, że w ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, są też przepisy ograniczające cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, "które wyeliminują model zarobkowania na hurtowych cesjach takich umów".

Jak wskazał, w parlamencie kończą się prace nad kolejnymi przepisami, które sprawią, że kupno mieszkania będzie bardziej przystępne. "Zniesiony zostanie podatek 2 proc. PCC dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wyższa za to będzie stawka podatku w przypadku hurtowego zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego" - zaznaczył. W jego ocenie ograniczenie hurtowego zakupu mieszkań powinno ograniczyć wzrost cen nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich.

Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł lub - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem albo ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

MRiT wskazuje, że informacje o programie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie http://pierwszemieszkanie.gov.pl.