Biznes i technologie

W. Buda: wykup lokali z Mieszkania Plus na zasadach bezpiecznego kredytu albo dojście do własności z dopłatą państwa

Autor: PAP

Data: 25-05-2023, 15:21

Będzie możliwość wykupu lokalu z programu Mieszkanie Plus na zasadach bezpiecznego kredytu albo opcja "dojścia do własności" z dopłatą państwa - poinformował w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda. Dotyczy to ok. 2800 najemców mieszkań od PFR Nieruchomości.