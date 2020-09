W ciągu 10 lat czeka nas rewolucja technologiczna za sprawą pandemii. 5. kluczowych trendów przyszłości

Co przyniosą lata 20.?

Gartner, to globalny lider w obszarze konsultingu, który przygotowuje prognozy dla największych światowych korporacji, wielu agencji rządowych, firm technologicznych i funduszy inwestycyjnych. Raporty analityków tej firmy lądują na biurkach najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Baza klientów składa się z ponad 15 000 organizacji w ponad 100 krajach.

Tym razem instytut Gartner wskazał pięć kluczowych trendów technologicznych, które powinniśmy obserwować w ciągu najbliższej dekady, ponieważ odmienią one nasze życie. Niektóre z nich już się pojawiły, ale są też takie, które nas zaskoczą.

Żeby przygotować raport “Hype Cycle for Emerging Technologies, 2020”, eksperci wzięli pod lupę aż 1700 technologii, które przypisali do 30 kategorii. I na podstawie tego podziału wyłowili 5 globalnych trendów. Zdaniem Briana Burke, wiceprezesa ds. badań w Gartner, firmy, które chcą zachować swój innowacyjny charakter, muszą bacznie śledzić nadchodzące zmiany.

#1. Cyfrowe ja

Na początku czeka nas większa integracja człowieka z technologią. “Cyfrowe ja”(Digital me), tak zdaniem ekspertów Gartnera będzie nazywał się ten trend. W tym zbiorze zawierać się będą nasze cyfrowe identyfikatory. Do takowych zaliczamy np. cyfrowe paszporty albo aplikacje służące do zachowania dystansu pomiędzy ludźmi,tak chętnie wykorzystywane podczas pandemii. Jednak nie będzie to tylko zdigitalizowana wersja klasycznego dokumentu, a bardziej zaawansowane rozwiązanie. Grupa aplikacji będzie rosła, co zdaniem Gartnera doprowadzi do wykreowania zdigitalizowanego odbicia lustrzanego. Taki “awatar” pozwoli na budowanie nowych interakcji zarówno ze światem wirtualnym, jak i rzeczywistym.

- Zmienia się sposób, w jaki dochodzi do interakcji pomiędzy człowiekiem a siecią.Dziś, oprócz tradycyjnej klawiatury i ekranu wykorzystujemy do tego celu głos,gesty i wzrok. Człowiek stał się istotą wielowymiarową, która funkcjonuje na granicy dwóch światów, wirtualnego i rzeczywistego. Niedługo podział na to,co cyfrowe, a co prawdziwe, przestanie obowiązywać. - mówi Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies, warszawskiej spółki specjalizującej się w Big Data marketingu,która posiada jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o użytkownikach Internetu oraz autorską technologię do analizy danych Data Management Platform.