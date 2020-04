W ciągu 3 lat Wody Polskie przeprowadzą ponad 600 inwestycji przeciwsuszowych na terenach wiejskich

Prezes Wód Polskich podkreślił, że obecnie większość środków jakimi dysponuje gospodarstwo, będzie przeznaczone na inwestycje przeciwsuszowe.

"W naszym budżecie na ten rok wygospodarowaliśmy dodatkowe 60 mln zł, w skali trzech lat będzie to 160 mln zł na retencję korytową, która jest dedykowana obszarom wiejskim" - powiedział.

Retencja korytowa to działanie poprawiające bilans wodny danego terenu. Polega na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych.

Daca wyjaśnił, że inwestycje będą polegały m.in. na udrożnianiu kanałów, czy budowie i remoncie urządzeń hydrotechnicznych jak jazy, przepusty i zastawki.

"Tym sposobem zmienimy funkcję melioracji z odprowadzania wody z pól na jej gromadzenie i zabezpieczanie jej na terenach wiejskich" - przekazał.

Szef Wód Polskich wyjaśnił, że pilotaż w tej sprawie został przeprowadzony w woj. zachodniopomorskim, teraz program inwestycyjny będzie wdrażamy w całej Polsce.

Dyrektorzy RZGW przygotowali listę niezbędnych prac, jakie można wykonać praktycznie od zaraz; zostali zobowiązani do ogłaszania przetargów w tej sprawie - dodał prezes.

Zdaniem Dacy, mimo iż kwota 160 mln zł "nie powala z nóg", to efekt tych inwestycji będzie znaczący, ponieważ działania będą precyzyjne i skuteczne.

"Według naszych wliczeń, dzięki nim uda się nam zatrzymać na terenach wiejskich ok. 32 mln m sześc. dodatkowej wody. To pozwoli podnieść o ok. jeden procent ilość renetncjonowanej wody w Polsce" - zaznaczył.

W kraju gromadzimy i przetrzymujemy przez dłuższy czas ok. 4 mld m sześc. wody, co stanowi ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Na całkowity odpływ rzeczny składa się woda dostarczana do koryta rzeki, m.in. w wyniku opadów czy topnienia śniegu. Zgodnie z planem podniesienia retencji ten współczynnik ma być dwukrotnie wyższy i wynieść ok. 15 proc. w 2027 roku.

Według Dacy, jeżeli spółki wodne, które odpowiadają za tzw. melioracje szczegółową na swoim terenie, będą w stanie wykorzystać zgromadzoną wcześniej wodę, pozwoli to nawet dziesięciokrotnie zwiększyć ilość wody na terenach wiejskich.

Prezes Wód Polskich poinformował ponadto, że kolejnym krokiem będzie wypracowanie długofalowych programów inwestycyjnych (wraz z resortami gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa) dla rolników. Miałyby one m.in. polegać na dofinasowaniu inwestycji retencji korytowej i innych poprawiających bilans wodny na terenach rolniczych