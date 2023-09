Wdrożenie innowacyjnej metody metody odzyskiwania dwutlenku węgla wdrożone w zakładzie produkcyjnym CIECH Soda Polska w Inowrocławiu pozwala na zmniejszenie emisji o ok. 3-4 tys. t rocznie - poinformowała w czwartek rzeczniczka Grupy CIECH Żaneta Przybylska.

Metodę odzyskiwania dwutlenku węgla podczas procesu produkcji sody oczyszczonej opracował zespół badawczo-rozwojowy Grupy CIECH. Rozwiązanie to umożliwia także odzyskiwanie dwutlenku węgla i wykorzystanie go do produkcji, co z kolei zmniejsza zapotrzebowanie na gaz pozyskiwany w procesie wypalania kamienia wapiennego w specjalnych piecach. Przyczynia się to do ograniczenia zużycia zarówno kamienia wapiennego, jak i koksu.

"Uruchomiona w Inowrocławiu instalacja odzysku gazu to efekt długofalowych działań i pracy zespołu technologów oraz specjalistów produkcji. Budowa instalacji została zakończona w połowie 2023 r., jednak jej projekt oraz symulacje były przygotowywane od dwóch lat. Koncepcja rozwiązania jest autorska, gdyż została stworzona bezpośrednio przez pracowników Grupy CIECH" - zaznaczyła rzeczniczka.

Szef działu badań i rozwoju w Grupie CIECH Marian Szkudlarek podkreślił projekt był dużym wyzwaniem, a kluczowa była precyzja przygotowaniu instalacji przystosowanej do ciągu produkcyjnego fabryki.

Odzyskiwanie gazu to kolejna innowacyjna technologia wdrożona w ostatnich latach w zakładzie w Inowrocławiu. W 2022 r. uruchomiono układ odzysku soli wypadowej na instalacji chlorku wapnia. W 2021 r. w fabryce uruchomiono instalację wychwytu dwutlenku węgla z procesu produkcji sody kalcynowanej, która pozwala na zmniejszenie emisji o co najmniej 6 tys. t rocznie.