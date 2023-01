W czym ekologicznie można przenieść żywność do domu? Jak przechowywać pieczywo? W czym mrozić potrawy, owoce i warzywa?

Jak przechowywać żywność w domu?/ fot. Shutterstock

Metody pakowania żywności

Zakupy najczęściej pakujemy w cienkie foliowe torebki a potem w torby papierowe lub plastikowe, ale grubsze od tych, w których lądują pojedyncze warzywa, orzechy czy pieczywo. W niektórych sklepach mamy też do wyboru wielorazowe siatki, w które warzywa i owoce można zapakować. Możemy także zabierać siatki i opakowania z różnych sklepów i mieć je ze sobą oraz używać ich w sklepach.

Pakowanie żywności podczas zakupów - co oferują sieci?

Bardzo ciekawą opcja jest np. tzw. makaromat. Sieć Carrefour w centrum handlowym Arkadia jako pierwsza zaczęła testować tę usługę. Chodzi o to, że każdy może przynieść swój pojemnik i ze specjalnego automatu wsypać tyle makaronu marki Lubella, ile trzeba. Choć już wcześniej w sieci można było przyjść z własnym opakowaniem i kupić niektóre produkty we własnym opakowaniu – głównie słodycze i inne produkty na wagę. Wszystko w duchu eko.

Alternatywy dla foliowych opakowań - jak kupować eko?

Alternatywą dla plastikowych opakowań są przede wszystkim opakowanie papierowe i siatki rodem z lat 70, wyglądające niczym z filmu „Poszukiwany, poszukiwana”. Chodzi o siatki naprawdę robione z siatki – kilka sznurków splecionych w siatkę. Czy myśleliście kiedyś, dlaczego siatka nazywa się siatką? Właśnie dlatego, że torby do przewożenia zakupów właśnie były siatkami – dosłownie. Pozostaje nam więc papier albo prawdziwa siatka. Najważniejsze, żeby przychodząc do sklepu mieć tę zmiętą torbę lub siatkę w zanadrzu. Skoro już je mamy, po co sięgać po kolejne?

W co pakować pieczywo, owoce i warzywa, wędliny i sery

Pieczywo najlepiej trzymać w papierowej torbie lub tzw. chlebaku. Ale mowa o prawdziwym pieczywie. Wszystkie marketowe, rozmrażane a potem odpiekane rzeczy i tak pod koniec dnia będą już czerstwe. Ważne jednak, aby pieczywa nie trzymać dłużej niż 3 godziny w folii, ponieważ ciepłe zaparzy się a chłodne nie będzie miało czym oddychać. Odpiekane bułki i chleby i tak po ok. 5-7 godzinach będą czerstwe a czasami i twarde, ale każde pieczywo warto zabezpieczyć i przechowywać jak trzeba – w papierowej torbie, chlebaku. Wszędzie tam, gdzie może „oddychać”. Wędliny najlepiej po wyjściu ze sklepu "rozebrać" z plastiku (chyba że są hermetycznie zamknięte a data ważności zacna) i - podobnie jak sery - zawinąć w pergamin. W podobny sposób można też przetrzymywać chleb na zakwasie, z piekarni, nie odpiekany.

W co pakować żywność do przechowania w szafkach?

Aby do naszego jedzenia i zapasów nie dostały się np. mole czy wołki zbożowe warto zadbać o jej zabezpieczenie. Wszystkie produkty mączne, takie jak makarony, kasze, mąki, ryż warto trzymać w szklanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. Mogą to być słoiki lub specjalne szklane pojemniki. Ważne, aby były szczelnie zamknięte. Po przyjściu ze sklepu dobrze wysypać makarony i kasze do pojemników. To zabezpieczy nas przed nieproszonymi gośćmi w postaci owadów a nawet przed wilgocią czy pleśnią.

W co pakować żywność do przechowania w zamrażarce?

Kiedy jedzenie chcemy przechowywać w zamrażarce najważniejsze jest to, aby materiały, w których jedzenie wrzucamy do zamrożenia nadawały się do tego. Co to oznacza? Zero mrożenia w najcieńszych, ale też grubszych torbach plastikowych z marketu. Mrozić jedzenie można np. w szkle. Takie produkty jak zawekowane leczo, bigos itp. można mrozić w zamrażarce, ale tylko po wystudzeniu. Kolejną dobrą opcją są pojemniki z tworzywa sztucznego, które maja oznaczenie, że można je mrozić. Zwykle jest to gwiazdka szronu narysowana na opakowaniu. Jeśli nie – warto przeczytać opis danego produktu. Jeśli nie chcemy czegoś mrozić w naczyniach, ale np. w torbie czy worku, pamiętajmy o jednym – takie opakowania także muszą się nadawać do mrożenia. Są tak oznaczone do tego służą. Nie warto też oszczędzać kilka złotych jeśli coś mrozimy. Chyba lepiej zainwestować w to, aby w ciągu całego roku mieć świeże produkty roto z zamrażalki.