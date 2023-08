Chcemy w najbliższym czasie wybudować 300 tys. mieszkań do taniego wynajmu, bo wiemy, że tani wynajem to są mieszkania dla młodego pokolenia, dla ludzi których na mieszkania nie stać - powiedział w sobotę w czasie wiecu w Częstochowie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

"Polska jest krajem, który nie jest w stanie rozwiązać problemów mieszkaniowych. Tych problemów nie rozwiąże kapitał" - powiedział Włodzimierz Czarzasty w czasie wiecu Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Zaznaczył, że "Polska nigdy nie będzie bezpieczna w wymiarze socjalnym w momencie, kiedy (...) brakuje 1,5 mln mieszkań". "Panie Kaczyński, nigdy Polska nie będzie bezpieczna w wymiarze socjalnym, jeżeli 60 proc. ludzie między 25. a 30. rokiem życia mieszka ze swoimi rodzicami. W Danii to jest 4 proc., a w Niemczech 18 proc." - zwrócił uwagę Czarzasty.

Zdaniem polityka jeśli "ktoś ma 10 tys. zł netto albo 12,5 tys. zł na osobę w rodzinie, to zwykle ma swoje mieszkanie. Kredyty powinny być dawane ewentualnie ludziom, którzy nie mają takich dochodów" - ocenił. "Co z tego, że będziecie dopłacali do kredytów, jeżeli ludzie nie będą mogli brać kredytów" - dodał.

Jak zaznaczył, "Lewica mówi twardo i wyraźnie - będziemy budowali w miastach mieszkania do taniego wynajmu". "Robimy to w Częstochowie. Robimy to we Włocławku. Robimy to w wielu miastach, gdzie rządzą prezydenci z nami związani" - wskazał współprzewodniczący partii.

"Chcemy w najbliższym czasie wybudować 300 tys. mieszkań do taniego wynajmu, bo wiemy, że tani wynajem to są mieszkania dla młodego pokolenia, dla ludzi, których na mieszkania nie stać" - zapowiedział Czarzasty.

"Tak jak prowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej, tak jak Aleksander Kwaśniewski podpisał Pakt NATO, tak jak daliśmy Polsce konstytucję, tak teraz chcemy dokonać następnego dzieła. Będzie nim rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce" - oświadczył.