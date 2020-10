W czasie izolacji społecznej 88 proc. badanych pracowało zdalnie, a obecnie 48 proc. w pełnym wymiarze (badanie)

Dodatkowo ankietowani twierdzą, że lubią wykonywać obowiązki z domu (74 proc.), a to rozwiązanie ma więcej zalet niż wad (53 proc.). W tych modelach pracy pomagają platformy do kolaboracji, webinarów i konferencji.

Praca zdalna z dnia na dzień stała się rzeczywistością. Podczas gdy przed pandemią tylko 15 proc. osób pracowało zdalnie, w czasie kwarantanny społecznej ta proporcja się odwróciła i tylko 7 proc. osób nie pracowało w ten sposób. W tym momencie część firm zdecydowało się jednak na powrót do pracy stacjonarnej, co deklaruje 48 proc. ankietowanych lub do modelu hybrydowego, czyli łączonego co stwierdziło 21 proc.

Rozwiązanie zdalne szybko przypadło Polakom do gustu. Siedmiu na dziesięciu badanych stwierdziło, że lubi ten model wykonywania obowiązków zawodowych. W dodatku 53 proc uznało, że to rozwiązanie ma więcej zalet niż wad lub jest takie samo dla 26 proc. jak praca stacjonarna. Tym bardziej że dla 76 proc. badanych ten model to duża oszczędność czasu.

Tylko 14 proc. osób twierdzi, że praca na odległość ma więcej wad. Wśród najczęściej wymienianych trudności, jest brak kontaktu z ludźmi. Co drugiej osobie brakuje lub bardzo brakuje częstego kontaktu ze swoimi współpracownikami. Dlatego też 58 proc osób zadeklarowała, że najchętniej korzystaliby z modelu hybrydowego, czyli połączenia pracy stacjonarnej i pracy zdalnej.

Jak wynika z badania, Polacy polubili zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych. Dziś jest to nie tylko możliwe, ale też wygodne rozwiązanie dzięki rozwiniętym platformom do kolaboracji, webinarów i wideokonferencji.

- Za pomocą narzędzia można nie tylko się zobaczyć i porozmawiać, ale też udostępnić swój ekran lub pliki czy nagrać całe spotkanie. To powoduje, że działania zespołów, których członkowie są daleko od siebie, nadal są efektywne, a managerowie mogą w łatwiejszy sposób podtrzymywać zaangażowanie i zarządzać oczekiwaniami swoich pracowników. - mówi Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca ClickMeeting.

Praca zdalna nie była do tej pory uregulowana w kodeksie pracy, co ma się jednak niedługo zmienić, tym bardziej że Polacy tego oczekują. Jak wynika z badania, aż 86 proc. osób widzi, że prawne uregulowanie tego jest potrzebne. Tym bardziej, jeśli chodzi o dostarczenie przez pracodawcę narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków z domu. Także w tej kwestii pracownicy mają swoje preferencje. Na przykład, 64 proc. badanych chce, żeby pracodawca dofinansowywał im Internet, krzesła, biurka lub innego sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w domowym zaciszu. Z kolei 36 proc. w związku z pracą zdalną oczekuje większych zarobków.