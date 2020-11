W czasie pandemii należy szczególnie zadbać o mikroflorę bakteryjną

Suszone śliwki przyczyniają się do prawidłowej pracy jelit

Mikroflora, czyli mikrobiom albo mikrobiota to narząd bakteryjny, w tym narząd jelitowy, endokrynologiczny i metaboliczny. Spełnia wiele funkcji w naszym organizmie, zarówno w zdrowiu, jak i chorobie.

Hipokrates już 2 tys. lat temu twierdził, że wszystkie choroby mają swój początek w jelitach. Z kolei rosyjski noblista i mikrobiolog Ilja Miecznikow przed 100 laty uważał, że pewne bakterie, patogenne, mogą działać w jelitach niekorzystnie.

Prof. Jacek Muszyński z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, powołując się na najnowsze badania zwraca uwagę, że mikroflora bakteryjna ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego naszego organizmu.

Zaburzenia mikrobiomu mogą się przyczynić do zakłóceń w układzie odpornościowym zwiększając ryzyko zakażeń, w tym również koronawirusem SARS-CoV-2. "Powodują niewłaściwą regulację apetytu, otyłość i cukrzycę, mogą nawet przyczynić się do chorób psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. Powodują zaburzenia w centralnym układzie nerwowym wpływając na pamięć i uczenie się, a także na to jak reagujemy na stres. Bo bez zdrowej flory nie ma zdrowego mózgu" - podkreśla.

Jelito jest największym obszarem, za pośrednictwem którego nasz organizm kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym. Jego powierzchnia sięga prawie 300 m kw., czyli ma rozmiary boiska sportowego. Dla porównania: skóra człowieka to niecałe 2 m kw.

"W jelicie znajduje się tkanka limfatyczna, odgrywająca ważna rolę w odporności, dlatego również w tym zakresie zaburzenia mikrobiomu odgrywają ważna rolę. Mikroflora jelitową kontaktując się z układem odpornościowym zapewnia produkcję przeciwciał również na terenie jelita, co broni nas przed patogenami" - wyjaśnia prof. Jacek Muszyński.

Już w okresie płodowym organizm jest stymulowany antygenami mikroflory matki. Do niedawna uważano, że noworodek ma sterylny przewód pokarmowy, ale w jego przewodzie pokarmowym wykryto DNA bakterii. Zatem okres płodowy też odgrywa istotną rolę. "Jeśli matka jest zdrowa i ma zdrowy mikrobiom, to także noworodek ma szansę być zdrowy" - dodaje.

Zdaniem specjalisty największy rolę odgrywa okres zaraz po narodzinach, ważne jest nawet to, jak odbył się poród, czy doszło do niego drogą naturalną. Bo cesarskie cięcie powoduje powstawanie innej flory bakteryjnej, noworodek zasiedlany jest wtedy głównie bakteriami pochodzącymi ze skóry matki. Ważne jest również karmienie piersią.