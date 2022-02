W Czechach koniec obowiązku okazywania certyfikatów covidowych

Od najbliższej środy, 9 lutego nie będzie obowiązku okazywania certyfikatów covidowych przy korzystaniu z usług, wstępie do restauracji oraz uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych, zdecydował rząd na wieczornym posiedzeniu w środę. Na odejście od certyfikatów covidowych wpłynął wyrok sądu.

Czechy: Obostrzenia

W kraju pozostanie obowiązek noszenia masek ochronnych klasy FFP2 w pomieszczeniach zamkniętych. Utrzymane zostaną również limity liczby uczestników imprez masowych. Nawet po złagodzeniu restrykcji, rząd nie spodziewa się zwiększenia presji na szpitale. Wcześniej, na posiedzeniu w trakcie dnia, rząd zapowiedział, że obowiązek przeprowadzania testów w zakładach pracy oraz w szkołach zakończy się 18 lutego.

Wyrok sądu ws. certyfikatów COVID

Premier Peter Fiala i minister zdrowia Vlastimil Valek przekonywali, że decyzja o zakończeniu obowiązku okazywania certyfikatów szczepień nie została podjęta pod wpływem wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego, który zapadł w środę przed południem i który zakwestionował obowiązek okazywania certyfikatów przy wejściu do restauracji lub do hoteli. Fiala powiedział, że gabinet podjął decyzję na podstawie rekomendacji ekspertów. "Decyzja sądu przyspieszyła ją tylko o kilka dni. To nie jest nieprzemyślany ruch, ale realizacja strategii naszego rządu w zakresie walki z covidem" - powiedział premier.