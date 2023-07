Biznes i technologie

W czwartek po południu ceny gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF rosły

Autor: PAP

Data: 20-07-2023, 18:00

Ceny gazu ziemnego w czwartek około godz. 17.55 w holenderskim hubie TTF w kontraktach na sierpień rosły o 5,68 proc. do 28,50 za MWh, a w kontraktach na wrzesień zyskiwały 3,84 proc. co podniosło cenę za MWh do 29,95 euro.