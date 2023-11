Biznes i technologie

W czwartek wieczorem złoty umocnił się wobec głównych walut

Autor: PAP

Data: 09-11-2023, 17:27

W czwartek ok. godz. 17.25 złoty zyskiwał do euro 0,44 proc., które było wyceniane na 4,42 zł, wobec amerykańskiego dolara 0,48 proc., wycenianego na 4,13 zł, a do szwajcarskiego franka 0,53 proc., za którego płacono 4,59 zł.

