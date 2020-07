W Dniu Bezpiecznego Kierowcy GIS przypomina o akcji "Wrzuć bieg na zdrowie"

Z Okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy GIS przypomina, że Dzień Bezpiecznego Kierowcy - przypadający 25 lipca - obchodzony jest w Polsce od 2006 r.

"Wszystkim kierowcom, bez względu na to czy dziś świętują, życzymy bezpiecznych podróży i zachęcamy do zapoznania się z akcją +Wrzuć bieg na zdrowie+" - napisano na Twitterze Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zainaugurowana w ubiegłym roku akcja "Wrzuć bieg na zdrowie" to inicjatywa Inspekcji Transportu Drogowego i Inspekcji Sanitarnej skierowana głównie do zawodowych kierowców. Ma ona promować wśród nich zdrowy tryb życia, zachęcać do większej aktywności fizycznej, zmiany nawyków żywieniowych i dbania o badania profilaktyczne.

W miniony wtorek na konferencji w Warszawie promującej akcję "Wrzuć bieg na zdrowie" przypominano, że bezpieczeństwo na drogach, to z jednej strony sprawny pojazd, a z drugiej - zdrowy, wypoczęty i trzeźwy kierowca.

Ministerstwo Cyfryzacji z kolei namawia kierowców, żeby sprawdzili swoje punkty karne. "Najszybciej zrobić to online. Od początku roku polscy kierowcy skorzystali z tej możliwości niemal 330 tysięcy razy" - pisze MC w przesłanym PAP komunikacie. I wyjaśnia, że do tego potrzebny jest profil zaufany. Inną możliwością sprawdzenia liczby punktów karnych jest wizyta na komisariacie.