Wiele gatunków dinozaurów, które prowadziły ziemnowodny tryb życia, żyło przed milionami lat na Wyspach Brytyjskich. Możliwe, że dzisiejsza Wielka Brytania mogła roić się od tych ziemnowodnych, rybożernych dinozaurów – piszą naukowcy na łamach magazynu „PeerJ”.

Ponad 100 mln lat temu na południu dzisiejszej Anglii żyło wiele gatunków spinozaurów, groźnych dinozaurów o czaszkach podobnych do krokodylich. Różnorodność gatunkową spinozaurów wywnioskowano na podstawie kształtów ich zębów.

Paleontolodzy z University of Southampton (Wlk. Brytania), badając ząb spinozaura, doszli do wniosku, że tereny Anglii zamieszkiwane były przez kilka odrębnych grup spinozaurów. Ząb jest przechowywany w Hastings Museum and Art Gallery w East Sussex.

Porównano jego cechy z innymi gatunkami z rodziny spinozaurów. Ich odkrycie potwierdza, że ząb nie pasuje do żadnego zidentyfikowanego wcześniej gatunku.

"Biorąc pod uwagę, ile zębów znajduje się w różnych kolekcjach, może to być wierzchołek góry lodowej. Jest całkiem możliwe, że Wielka Brytania mogła roić się od tych ziemnowodnych, rybożernych dinozaurów" - opisuje kierownik projektu, Neil Gostling.

Formacja skalna Wealden, gdzie znaleziono ząb, znana jest ze skamieniałości spinozaurów. W 1983 r. odkryto szczątki barionyksa, który jest jednym z najważniejszych okazów spinozaurów na świecie.

Więcej: www.southampton.ac.uk/news/2023/06/dinosaur-tooth.page