Biznes i technologie

W Holandii działa około 2,5 tys. nieuczciwych agencji pracy tymczasowej

Autor: PAP

Data: 18-11-2022, 13:18

Co siódma agencja pracy tymczasowej w Niderlandach, czyli ok. 2,5 tys. takich firm celowo łamie prawo - powiedział dziennikowi "NRC" holenderski generalny inspektor pracy Rits de Boer. Te firmy to "notoryczni przestępcy", którzy zwiększają swoje zyski wykorzystując migrantów ekonomicznych - podkreślił Boer.

W Holandii działa około 2,5 tys. nieuczciwych agencji pracy tymczasowej /fot. Unsplash