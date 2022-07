W Holandii policjanci strzelali na oślep do rolników

Przed posterunkiem policji w Leeuwarden na północy kraju trwa demonstracja rolników, którzy domagają się uwolnienia 16-letniego traktorzysty, do którego policjanci oddali strzały w nocy z wtorku na środę, a potem umieścili w areszcie. „Nie rozumiem dlaczego policjanci strzelali do niego, a nie w opony, przecież on mógł umrzeć” – powiedziała dziennikowi „Algemeen Dagblad” matka zatrzymanego chłopca.

Policja strzela do rolników

W nocy z wtorku na środę policjanci oddali strzały do rolników blokujących rondo przy wjeździe na autostradę A32 w pobliżu Heerenveen w północnej Holandii. Rolnicy protestowali przeciwko polityce klimatycznej rządu. Trzy osoby zostały aresztowane.

Holenderska policja przyznała, że "oddano strzały ostrzegawcze i strzały celowane".

Po apelu organizatorów rolniczych protestów demonstranci zebrali się w środę po południu przed komisariatem policji w Leeuwarden w północnej Holandii. Znajduje się tam trzech aresztowanych rolników, w tym 16-latek.

Ślady po kulach

Jak informowała w środę rano policja na Twitterze, nastolatek próbował staranować policyjny radiowóz. Wówczas funkcjonariusze mieli oddać strzały ostrzegawcze. Media informują jednak, że w przedniej szybie traktora znajdują się ślady po kulach.

Portal RTL Nieuws cytuje światków zdarzenia, którzy twierdzą, że policjanci strzelali na oślep a traktor próbował odjechać. Na miejscu aresztowano trzy osoby, wśród nich 16-letniego mieszkańca wioski Akkrum w północnej Holandii.

Minister sprawiedliwości zapowiedziała na Twitterze powołanie specjalnej komisji, która ma zbadać "incydent z użyciem broni".

Protesty rolników w Holandii

W Niderlandach trwają protesty przeciwko rządowym planowym ograniczania emisji tlenku azotu. Rolnicy od wielu dni blokują autostrady oraz drogi lokalne w wielu częściach kraju. Od poniedziałku blokowane są zaś centra dystrybucyjne niektórych sieli handlowych. Organizatorzy zapowiadają kontynuowanie protestu i jego rozszerzenie m.in. o blokowanie dojazdów do lotnisk.

Holenderska policja aresztowała też ośmiu rolników, którzy protestowali w ubiegłym tygodniu przed domem minister rolnictwa Christianne van der Wal. Posesja minister została obrzucona petardami. Demonstranci przerwali też policyjną blokadę oraz zdemolowali policyjny radiowóz.