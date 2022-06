W Holandii tysiące rolników protestowało przeciwko ograniczeniom emisji związków azotu

Autor: PAP

Data: 22-06-2022, 20:09

Holandię sparaliżował w środę protest dziesiątek tysięcy rolników, którzy traktorami zmierzali na miejsce demonstracji przeciwko polityce rządu premiera Marka Ruttego w sprawie ograniczenia emisji związków azotu. Jadący wolno rolnicy blokowali autostrady w całym kraju, tworzyły się wielokilometrowe korki, doszło także do wypadku traktora z ciężarówką, w którym trzy osoby zostały ranne.

W Holandii tysiące rolników protestowało przeciwko ograniczeniom emisji związków azotu /fot. za YouTube

Absurdalny plan redukcji emisji doprowadzi do ograniczenia pogłowia zwierząt

Dwa tygodnie temu gabinet ogłosił plan emisji związków azotu o 70 procent, co będzie musiało się wiązać z koniecznością ograniczenia inwentarza żywego. Spowodowało to gwałtowny protest rolników, którzy zapowiedzieli, że zjadą się w środę z całego kraju do wioski Stroe we wschodniej części kraju, aby wyrazić swój sprzeciw przeciwko tym planom.

Tysiące rolników protestuje

W środę rano tysiące traktorów ze wszystkich stron Holandii zmierzało, często autostradami, na miejsce protestu. Media informują o gigantycznych korkach, a w portalach społecznościowych publikowane są filmy przedstawiające kilometrowe sznury ciągników przemieszczających się z prędkością 15-20 km/h.

Rijkswaterstaat, czyli rządowa agencja zajmująca się m.in. ruchem drogowym, poinformowała, że ze względu na rolniczy protest, naliczyła w godzinach porannych w sumie 250 km zakorkowanych dróg i autostrad.

Policjanci nie interweniowali choć poruszanie się traktorami po autostradach jest zabronione. Rolnicy często zdejmowali tablice rejestracyjne, a funkcjonariusze przyznawali w rozmowie z dziennikarzami, że ze względu na ogromną liczbę traktorów, wyegzekwowanie zakazu nie jest możliwe.

Aż 60 tysięcy rolników na proteście

Sam protest w Stroe, który rozpoczął się około godziny 13.15, miał spokojny przebieg i wzięło w nim udział według organizatorów około 60 tys. osób. Przemawiający liderzy organizacji rolniczych mówili, że rząd jest w stanie wojny z rolnikami i wzywali gabinet do wycofania się ze swoich planów. Na miejscu obecni byli także parlamentarzyści z opozycyjnych ugrupowań.

Media informują, że rolnicy wracający z demonstracji, która zakończyła się po godzinie 16, powodowali zakłócenia w ruchu drogowym. Część z nich blokowała traktorami autostrady, m.in. A6 w okolicach Emmeloord w północnej części kraju. Jak informuje portal RTL Nieuws, policjanci masowo karali ich mandatami.