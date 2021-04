W I kw. wzrosła liczba cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt

Z informacji przekazanych przez UdSC wynika, że z 478,5 tys. cudzoziemców, którzy 1 kwietnia 2021 r. mieli ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy - 261 tys. osób, Białorusi - 30,5 tys., Niemiec - 20,2 tys., Rosji - 12,9 tys., Wietnamu - 10,8 tys., Indii - 10,3 tys., Włoch - 8,5 tys., Gruzji - 8,4 tys., Chin - 6,9 tys. oraz Wielkiej Brytanii - 6,5 tys.

"W I kwartale roku liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 21 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy - o 16,8 tys. osób, Białorusi - o 1,8 tys. osób oraz Gruzji - o 0,5 tys. osób" - przekazał Jakub Dudziak z UdSC.

Dodał, że większość cudzoziemców ma zezwolenia na pobyt czasowy - maksymalnie do 3 lat. "W I kwartale liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła o 18,6 tys. do 291 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 81,6 tys. do 83,7 tys. osób" - poinformował.

Urząd do Spraw Cudzoziemców wskazuje, że widoczna jest koncentracja cudzoziemców w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi największe możliwości podejmowania pracy. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie - 124,1 tys. osób, małopolskie - 57,7 tys., wielkopolskie - 43,5 tys. oraz dolnośląskie - 39 tys.

UdSC zaznacza jednak, że powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, nadal obowiązują zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie urzędu: www.udsc.gov.pl.